Общество
ИнфоросШесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
Как сообщает РИА Новости, 6 китайских провинций снизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный из-за вспышки коронавируса месяц назад.
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Меры реагирования на эпидемию коронавируса понижены сразу в четырех китайских провинциях
Эхо Москвывчера в 22:46
Понижение уровня ЧС из-за коронавируса объявили в шести провинциях Китая
Московский Комсомолецвчера в 22:49
Шесть провинций Китая понизили введенный из-за коронавируса уровень ЧС
Комсомольская правдавчера в 22:38
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Общество
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Общество
Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку
Гончарук заявил, что одной из главных задач правительства на ближайший год станет снижение процентов по ипотеке до 10 процентов и меньше.
Армия и оружие
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
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Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально разводятся. Информацию об этом актриса подтвердила в Instagram.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Политика
Расстрел грузинскими снайперами людей на Майдане хотели назвать выдумкой Кремля
Генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили рассказал о просьбе сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко сделать заявление о том, что история с грузинскими снайперами, которые вели огонь по протестующим на майдане Незалежности (площади Независимости), является выдумкой Кремля.
Политика
Журналиста МИЦ «Известия» не пустили в Латвию
Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали на три года шенгенскую визу по запросу Эстонии.
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Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»
Политика
Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне
Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Армия и оружие
Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе
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Израиль нанес ракетные удары по боевикам в окрестностях Дамаска
Общество
В Италии четвертый человек умер от коронавируса
В Италии зафиксировали уже четвертую смерть от коронавирусной инфекции COVID-2019. 24 февраля скончался 84-летний пациент.
Политика
Премьер-министр Малайзии подал в отставку
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства.
Общество
Евросоюз направит 230 млн евро на борьбу с коронавирусом
Евросоюз намерен выделить 230 млн евро на борьбу со вспышкой нового коронавируса.
Общество
В Казани рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess
Состояние восьми россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, хорошее, повышения температуры не зафиксировано, сообщил РИА Новости главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Биатлон
Адвокат: на биатлониста Логинова и Касперовича завели уголовное дело
В Италии открыто уголовное преследование российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
Общество
С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»
Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
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Британский боксер Фьюри во время боя рассек Уайлдеру ухо
Армия и оружие
США поставят Индии вертолеты и военную технику на $3 млрд
Вашингтон и Нью-Дели договорились о поставках вертолетов и другой военной техники более чем на $3 млрд, объявил президент США Дональд Трамп.
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Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины
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Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Шоу-бизнес
Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Политика
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
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Потоп в украинской столице: возле метро «Сырец» забил гейзер
Возле станции метро «Сырец» в Киеве затопило проезжую часть, а посреди лужи образовался гейзер, из которого хлещет вода.