Общество

ИнфоросШесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса

Как сообщает РИА Новости, 6 китайских провинций снизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный из-за вспышки коронавируса месяц назад.
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