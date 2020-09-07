Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК Кавказ
РБК Кавказ

Шесть регионов СКФО вошли в топ-10 с худшей ситуацией на рынке труда

Авторы исследования объясняют, что сфере рынка труда этих регионов ключевыми проблемами этих регионов являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы Лучше всего в СКФО ситуация на рынке труда обстоит в Ставропольском крае, который по итогам 2019 года набрал 57,2 балла и занял 43-е место в рейтинге.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидером по индексу рынка труда остается столичный регион, наименее благоприятная ситуация сложилась в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Тыве, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:07
Подробнее о событии
РБК

Названы регионы России с наиболее благоприятной ситуацией на рынке труда

РБК20:40
Аргументы и Факты

Названы российские регионы с самым высоким индексом рынка труда

Аргументы и Факты02:31
Коммерсантъ

Названы российские регионы—лидеры по индексу рынка труда

Коммерсантъ23:50
ФедералПресс

«Мигранты вытеснят россиян с рынка труда». Глава Института региональной экспертизы – о грядущей тотальной безработице

ФедералПресс04:30
Известия

Названы регионы-лидеры по индексу рынка труда

Известия19:24
Газета.Ru

Названы лидирующие по индексу рынка труда регионы РФ

Газета.Ru17:38
РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

РИА Новости17:07

Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напомним, 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию встречи президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа.
Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа
ИА Красная Весна02:49
4,2K

Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой

«По данным следствия, 5 сентября 2020 года мужчина, находясь на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитровском городском округе, в ходе конфликта на почве раздела имущества произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».
Известия08:42
4

Суд лишил сана клириков, служащих вместе с схимонахом Сергием

Настоятель кафедрального Свято-Троицкого собора — председатель церковного суда Екатеринбургской епархии протоиерей Николай Малета сообщил сегодня, что суд Екатеринбургской епархии лишил сана клириков, которые служат вместе с схимонахом Сергием в Среднеуральском женском монастыре.
Моя Москва.онлайн06:32
41

Microsoft раскрыла новые функции Windows

Транснациональная компания по производству программного обеспечения для компьютеров и вычислительной техники Microsoft раскрыла новые функции Windows после обновления операционной системы.
News.ru09:36
1

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
427

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
47

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
119

В Берлине ответили на призывы остановить «Северный поток — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель "тесно работает" с министром иностранных дел по ситуации с Алексеем Навальным, но говорить о выводах пока рано, заявил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
РИА Новости06:30

В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
542