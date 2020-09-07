Общество
РБК КавказШесть регионов СКФО вошли в топ-10 с худшей ситуацией на рынке труда
Авторы исследования объясняют, что сфере рынка труда этих регионов ключевыми проблемами этих регионов являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы Лучше всего в СКФО ситуация на рынке труда обстоит в Ставропольском крае, который по итогам 2019 года набрал 57,2 балла и занял 43-е место в рейтинге.
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с чего всё началось
Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидером по индексу рынка труда остается столичный регион, наименее благоприятная ситуация сложилась в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Тыве, свидетельствует исследование РИА Новости*.РИА Новостивчера в 17:07
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