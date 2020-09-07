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РБК Кавказ
РБК Кавказ

Шесть регионов СКФО вошли в топ-10 с худшей ситуацией на рынке труда

Авторы исследования объясняют, что сфере рынка труда этих регионов ключевыми проблемами этих регионов являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы Лучше всего в СКФО ситуация на рынке труда обстоит в Ставропольском крае, который по итогам 2019 года набрал 57,2 балла и занял 43-е место в рейтинге.В источнике
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РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидером по индексу рынка труда остается столичный регион, наименее благоприятная ситуация сложилась в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Тыве, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:07
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РБК

Названы регионы России с наиболее благоприятной ситуацией на рынке труда

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Названы российские регионы с самым высоким индексом рынка труда

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Названы российские регионы—лидеры по индексу рынка труда

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Московский Комсомолец

Волгоградская область улучшила свои позиции на рынке труда

Московский Комсомолец09:46
Известия

Названы регионы-лидеры по индексу рынка труда

Известия19:24
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Названы лидирующие по индексу рынка труда регионы РФ

Газета.Ru17:38
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