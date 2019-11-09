Кино

REGNUMREGNUMШесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»

Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
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Впервые сразу шесть российских фильмов попали в число претендентов на «Золотой глобус»

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В число претендентов на «Золотой глобус» попали в шесть российских фильмов

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