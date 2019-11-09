Кино

КоммерсантъКоммерсантъШесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»

Шесть российских фильмов вошли в список претендентов на премию в области кинематографии «Золотой глобус», сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгению Маркову. Они будут бороться в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
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с чего всё началось

Впервые сразу шесть российских фильмов попали в число претендентов на «Золотой глобус»

Сразу шесть российских фильмов вошли в предварительный список претендентов на американскую премию в области кинематографии "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
ТАССвчера в 22:17

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На номинацию в «Золотом глобусе» отобрали шесть российских фильмов

РИА Новости02:34

Сразу шесть российских кинокартин попали в список претендентов на престижную американскую премию «Глобус»

Эхо Москвы02:30

Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»

Коммерсантъвчера в 21:15

Шесть российских фильмов попали в число претендентов на «Золотой глобус»

Lenta.ruвчера в 23:24

Шесть российских фильмов попали в число претендентов на «Золотой Глобус»

РБКвчера в 23:11

Впервые сразу шесть российских фильмов попали в число претендентов на «Золотой глобус»

ТАССвчера в 22:17

Шесть российских фильмов попали в число претендентов на «Золотой глобус»

Известиявчера в 23:53
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Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
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Жена Михаэля Шумахера сказала, что будет благодарна мужу всю жизнь

Жена семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера Коринна рассказала, как в её жизнь пришло увлечение конным спортом, и призналась, что немалую поддержку в этом начинании ей оказал супруг.
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Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Политика

Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета

РИА Новости вчера в 20:07
Политика

Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям

Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
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Культура

Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне

Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере.
Gazeta.SPb вчера в 18:27
Общество

В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены

ТАСС вчера в 16:03
Политика

Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM вчера в 10:24
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Политика

Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны

Бывший глава Минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
Известия 04:18
Общество

Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.
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Кино

Певец Егор Крид снялся в фильме

Партнершей Крида стала 37-летняя Юлия Александрова, которая известна россиянам по фильмам «Горько!», «Звоните ДиКаприо!» и «Елки».
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На продолжение цифровизации "Почты России" до 2023 года будет направлено 40 млрд руб. Выручка и чистая прибыль "Почты России" по итогам 2018 года достигли исторически максимальных значений — 190 млрд руб. и 2,7 млрд руб. соответственно.
Коммерсантъ 03:31
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Нурмагомедов объяснил, почему не выходит на бои с флагом РФ

Российский боец Хабиб Нурмагомедов признался, что не выносит флаг страны на поединки, подчеркнув, что это не мешает ему любить родину.
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Экс-тренер «Спартака» обвинил болельщиков в негативном влиянии

Сергей Кузнецов, бывший тренер красно-белых заявил, что негативные выкрики с трибун сбивали не только тренерский штаб, но и игроков команды.
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Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

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Технологии

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Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
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Транспорт

Опубликованы первые фото интерьера поездов в Крым

Lenta.ru вчера в 10:01
Политика

Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью

Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью.
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Кутепов пропустит матч с «Крыльями Советов»

Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов пропустит матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" из-за повреждения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
РИА Новости вчера в 06:15
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Петраков прилетел во Владивосток, чтобы возглавить «Луч»

Петраков ранее возглавлял брянское «Динамо», «Москву», «Ростов», московское «Торпедо», «Аланию», «Химки» и «Томь», где работал в ходе трех периодов, в последний раз — с 2016 по 2018 годы.
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Известного режиссера Романа Полански обвинили в изнасиловании

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Судно Газпрома отправилось за газом в США

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Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР

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Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
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Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Происшествия

Неизвестные застрелили мирового судью в Коми

Управление следственного комитета России (СК РФ) по Республике Коми возбудило уголовное дело после смерти мирового судьи Жешартского судебного участка региона.
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Задержан преступник, сбежавший из колонии в Башкирии

Преступник, сбежавший из колонии-поселения в городе Мелеузе в Башкирии, задержан. Об этом ТАСС в субботу сообщили в республиканском УФСИН.
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Общество

Задержан экс-мэр подмосковной Истры

Против осуждённого экс-мэра Владивостока возбудили новое дело Главой Истры Вихарев стал в ноябре 2018 года.
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