Кино

КоммерсантъКоммерсантъШесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»

Шесть российских фильмов вошли в список претендентов на премию в области кинематографии «Золотой глобус», сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгению Маркову. Они будут бороться в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
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Сразу шесть российских кинокартин попали в список претендентов на престижную американскую премию «Глобус»

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Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»

Коммерсантъвчера в 21:15

Шесть российских фильмов попали в число претендентов на «Золотой глобус»

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РБКвчера в 23:11

Впервые сразу шесть российских фильмов попали в число претендентов на «Золотой глобус»

ТАССвчера в 22:17

На «Золотой глобус» претендуют 6 российских фильмов

Вести.Ruвчера в 21:40

Шесть российских фильмов попали в число претендентов на «Золотой глобус»

Известиявчера в 23:53
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Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
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Как рассказал представитель компании, они намерены составить серьезную конкуренцию Rolls-Royce и даже вытеснить бренд с рынка.
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Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

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