Шесть российских фильмов вошли в список претендентов на премию в области кинематографии «Золотой глобус», сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгению Маркову. Они будут бороться в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»

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