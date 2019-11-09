Кино
КоммерсантъШесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»
Шесть российских фильмов вошли в список претендентов на премию в области кинематографии «Золотой глобус», сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгению Маркову. Они будут бороться в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
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Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Футбол
Петраков прилетел во Владивосток, чтобы возглавить «Луч»
Петраков ранее возглавлял брянское «Динамо», «Москву», «Ростов», московское «Торпедо», «Аланию», «Химки» и «Томь», где работал в ходе трех периодов, в последний раз — с 2016 по 2018 годы.
Матч ТВ 00:32
Общество
В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой
В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.
Комсомольская правда 07 ноября в 17:17
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
Здоровье
Стал известен виновный в гибели американских вейперов компонент
Летом в США стало известно о странной эпидемии легочных респираторных заболеваний, связанных с электронными сигаретами.
Известия вчера в 22:54
Политика
Президент Боливии заявил о попытке госпереворота
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что страна оказалась под угрозой государственного переворота.
Коммерсантъ 01:59
Единоборства
Зелимхан Бакаев: Меня распирает, когда Конор оскорбляет Хабиба
Полузащитник московского «Спартака» рассказал, за кого он болеет в главном противостоянии MMA для российских поклонников смешанных единоборств.
Bookmaker-ratings.ru 01:30
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Шоу-бизнес
Ургант высмеял заявление Малахова о зарплатах ведущих Первого канала
iReactor вчера в 18:52
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Общество
Украинский резидент Сomedy Club пожаловался на «фашистов» в Киеве
Московский Комсомолец 07 ноября в 14:20
Происшествия
В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети
В Уфе полиция задержала подозреваемого в поджоге мечети «Хамза-Хаджи».
РБК 02:46
Экономика
Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО
Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
РИА Новости вчера в 20:07
Происшествия
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
РИА Новости вчера в 11:20
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Авто
Китайская FAW намерена вытеснить с рынка Rolls-Royce
Как рассказал представитель компании, они намерены составить серьезную конкуренцию Rolls-Royce и даже вытеснить бренд с рынка.
Tvoe-avto.com вчера в 14:01
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Гаджеты
Билл Гейтс назвал причину превосходства Android над Windows Mobile
Неожиданная откровенность основателя Microsoft Билла Гейтса пролила свет на причины, по которым мобильная платформа Android превзошла Windows Mobile по популярности и сегодня используется на большинстве гаджетов во всем мире.
Дни24 07 ноября в 07:11
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО 07 ноября в 11:17
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Происшествия
В Прикамье 17-летний подросток готовил массовое убийство в школе
Кунгурский городской суд признал его виновным в совершении преступления сразу по нескольким статьям - за незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ, за незаконное их изготовление и за покушение на убийство из хулиганских побуждений.
КП - Пермь 00:34
Транспорт
Россияне скупили билеты на первые поезда в Крым
Открылась продажа железнодорожных билетов в Крым. Первый поезд отправится в Севастополь 23 декабря из Санкт-Петербурга.
ТВ Центр вчера в 03:53
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Известия 00:22
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости 06 ноября в 07:54
Здоровье
Названы 9 противораковых принципов, чтобы снизить риск онкологии
Медицинские специалисты Всемирного фонда по исследованию рака определили и порекомендовали всем по возможности соблюдать девять элементарных принципов, которые помогут в значительной мере уменьшить вероятность развития онкологических заболеваний.
Ugpressa.ru 02:27
Армия и оружие
В России впервые показали новый серийный истребитель Су-57
Серийное производство Су-57 началось в мае 2019 года, а свой первый полёт самолёт совершил ещё в 2010 году.
Ferra вчера в 11:49