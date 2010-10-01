Общество
Pravda.RuШесть случаев короновируса зарегистрировали на севере Италии
Администрация Ломбардии на севере Италии подтвердила шестой инцидент заражения коронавирусом COVID-2019. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщило агентство Reuters.
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В субботу в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России из Японии эвакуировали российских граждан, которые находились на лайнере.
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