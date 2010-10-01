Общество

Pravda.RuPravda.RuШесть случаев короновируса зарегистрировали на севере Италии

Администрация Ломбардии на севере Италии подтвердила шестой инцидент заражения коронавирусом COVID-2019. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщило агентство Reuters.
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