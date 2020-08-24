Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму
В документе отмечается, что ЕС принял это решение к сведению и приветствует его. В июне совет стран Евросоюза продлил на год ограничения, введенные против Москвы в связи с присоединением Крыма.В источнике
С чего всё началось
Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия подтвердили присоединение к решению Совета ЕС о продлении санкций в отношении России, введенных после присоединения Крыма к России, говорится в сообщении
Совета Евросоюза.
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