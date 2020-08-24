Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Общественная служба новостей 15

В документе отмечается, что ЕС принял это решение к сведению и приветствует его. В июне совет стран Евросоюза продлил на год ограничения, введенные против Москвы в связи с присоединением Крыма.