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РИА Новости
РИА Новости

Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

В документе отмечается, что ЕС принял это решение к сведению и приветствует его. В июне совет стран Евросоюза продлил на год ограничения, введенные против Москвы в связи с присоединением Крыма.В источнике
С чего всё началось
Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия подтвердили присоединение к решению Совета ЕС о продлении санкций в отношении России, введенных после присоединения Крыма к России, говорится в сообщении
 Совета Евросоюза.
Коммерсантъ15:45
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RT на русском

Шесть стран присоединились к санкциям против России

RT на русском16:25
Известия

Шесть стран присоединились к санкциям ЕС против России

Известия14:36
Ведомости

Несколько стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Ведомости15:10
РИА Новости

Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

РИА Новости14:41
Коммерсантъ

Шесть стран присоединились к продлению санкций ЕС против России

Коммерсантъ15:45
Газета.Ru

Шесть стран присоединились к санкциям ЕС против России

Газета.Ru13:20
ТАСС

Шесть стран подтвердили присоединение к санкциям ЕС против России

ТАСС13:17

В Москве рассказали о санитарных мерах для школ к началу учебного года

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый учебный год в столичных школах начнется в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности.
РБК11:46
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с черных ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракеты, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известиявчера в 06:54
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СК Белоруссии рассказал о попытке провокации с участием «журналистов»

Следственный комитет Белоруссии утверждает, что неустановленные журналисты предлагали 17-летнему белорусу, задержанному за участие в протестных акциях в Минске, рассказать о якобы изнасиловании сотрудниками ОМОН.
РИА Новости13:56

Ставший героем мема белорусский силовик рассказал о происходящем на фотографии с акции протеста

Белорусский сотрудник внутренних войск, ставший героем известной фотографии с протестов в Минске, рассказал корреспонденту RT Игорю Жданову, что происходит на снимке.
RT на русском15:53
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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19
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Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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