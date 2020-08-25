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Известия
Известия

Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму

Перечисленные страны присоединились к европейскому санкционном режиму против России с момента его формирования в 2014 году, и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение. Ранее, 18 июня, Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма.В источнике
С чего всё началось
Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия подтвердили присоединение к решению Совета ЕС о продлении санкций в отношении России, введенных после присоединения Крыма к России, говорится в сообщении
 Совета Евросоюза.
Коммерсантъвчера в 15:45
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Известия

Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму

Известия22:07
ТАСС

Шесть стран подтвердили присоединение к санкциям ЕС против России

ТАССвчера в 13:17
RT на русском

Шесть стран присоединились к санкциям против России

RT на русскомвчера в 16:25
Коммерсантъ

Шесть стран присоединились к продлению санкций ЕС против России

Коммерсантъвчера в 15:45
РИА Новости

Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

РИА Новостивчера в 14:41
Газета.Ru

Шесть стран присоединились к санкциям ЕС против России

Газета.Ruвчера в 13:20
РБК

Шесть стран поддержали крымские санкции ЕС против России

РБКвчера в 16:35

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N+121:59
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