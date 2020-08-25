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Известия
Известия

Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму

Перечисленные страны присоединились к европейскому санкционном режиму против России с момента его формирования в 2014 году, и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение. Ранее, 18 июня, Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма.В источнике
С чего всё началось
Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия подтвердили присоединение к решению Совета ЕС о продлении санкций в отношении России, введенных после присоединения Крыма к России, говорится в сообщении
 Совета Евросоюза.
Коммерсантъвчера в 15:45
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РИА Новости

«Сонм русофобов». В Крыму оценили присоединение новых стран к санкциям ЕС

РИА Новости04:01
Газета.Ru

В Крыму раскритиковали присоединение новых стран к санкциям ЕС

Газета.Ru04:28
Коммерсантъ

Шесть стран присоединились к продлению санкций ЕС против России

Коммерсантъвчера в 15:45
РБК

Шесть стран поддержали крымские санкции ЕС против России

РБКвчера в 16:35
RT на русском

Шесть стран присоединились к санкциям против России

RT на русскомвчера в 16:25
Известия

Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму

Известия22:07
ТАСС

Шесть стран подтвердили присоединение к санкциям ЕС против России

ТАССвчера в 13:17

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство», – сказали в пресс-службе, отметив, что профильными ведомствами даны все необходимые установки для того, чтобы процесс учебы проходил при полной защите здоровья учащихся и педагогов.
Ведомости02:57
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В Колумбии за сутки выявили более 10 тысяч случаев коронавируса

В Колумбии за сутки выявили более 10 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 превысило 551 тыс. Об этом сообщается на странице колумбийского Министерства здравоохранения и социальной защиты в Twitter.
RT на русском20:14

Сборщики айфонов могут перенести производство из Китая в Мексику

Ранее в этом месяце председатель компании Лю Янг-Вэй, выступая на конференции инвесторов в Тайбэе, заявил, что в условиях торговой войны между США и Китаем Foxconn работает над созданием "двух цепочек поставок для обслуживания двух рынков".
Вести.Ruвчера в 13:24
4

7000 мА·ч, Super AMOLED, 64 Мп, NFC и 3,5 мм. Это Samsung Galaxy M51

Главный модуль основной камеры модели представлен датчиком разрешением 64 Мп и объективом с диафрагмой F/1,8. Есть еще модуль с датчиком 12 Мп и сверхширокоугольным объективом с диафрагмой F/2,2, а также 5-мегапиксельные датчики с объективами с диафрагмой F/2,4 – для макросъемки и анализа глубины сцены.
iXBT.com22:47
3

Завершена изоляция экипажа МКС на российском сегменте

Завершена изоляция экипажа Международной космической станции на российском сегменте, связанная с поиском места утечки воздуха на американском сегменте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы «Роскосмоса».
RT на русском04:50
4

В Росгвардии объяснили выражение признательности «Омбудсмену полиции»

По словам представителя Росгвардии, в ответе создателю проекта не говорилось о характеристике и о благодарности, «а была обозначена «признательность за конструктивное взаимодействие», которое осуществлялось в более ранний период до задержания и заключения под стражу гражданина В. А. Воронцова».
РБК04:16
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло на треть

«В июле [2020 года] количество зарегистрированных переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья значительно возросло по сравнению с июнем, когда рынок недвижимости только начал восстанавливаться после отмены в столице режима самоизоляции граждан», — объяснил рост числа сделок со вторичным жильем руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.
РБК03:25
1

Меркель призвала Россию наказать виновных в отравлении Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас обратились к российским властям с призывом провести максимально прозрачное расследование инцидента с неожиданным ухудшением здоровья оппозиционного политика Алексея Навального, и наказать людей, причастных к возможному покушению на него.
Трудвчера в 13:49
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Евсеев показал «своего Дзюбу» из «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал фотографию молодого футболиста башкирской команды, который повторил жест, похожий на фирменное празднование гола форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.
Metaratings04:20

Пародия на Капитана Америку: Дженсена Эклса показали в образе Солдатика для третьего сезона «Пацанов»

До супергеройского дебюта Дженсена Эклса в третьем сезоне «Пацанов» еще жить и жить, поэтому сетевой иллюстратор BossLogic решил помочь поклонникам скоротать время.
Киноафиша Россиивчера в 07:13