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Известия
Известия

Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму

Перечисленные страны присоединились к европейскому санкционном режиму против России с момента его формирования в 2014 году, и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение. Ранее, 18 июня, Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма.В источнике
С чего всё началось
Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия подтвердили присоединение к решению Совета ЕС о продлении санкций в отношении России, введенных после присоединения Крыма к России, говорится в сообщении
 Совета Евросоюза.
Коммерсантъвчера в 15:45
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Коммерсантъ

Шесть стран присоединились к продлению санкций ЕС против России

Коммерсантъвчера в 15:45
РБК

Шесть стран поддержали крымские санкции ЕС против России

РБКвчера в 16:35
RT на русском

Шесть стран присоединились к санкциям против России

RT на русскомвчера в 16:25
Известия

Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму

Известия22:07
РИА Новости

Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

РИА Новостивчера в 14:41
Газета.Ru

Шесть стран присоединились к санкциям ЕС против России

Газета.Ruвчера в 13:20
ТАСС

Шесть стран подтвердили присоединение к санкциям ЕС против России

ТАССвчера в 13:17

Tesla объявила войну сторонним версиям программного обеспечения

Во время активации необходимой опции на экране электрокара появляется сообщение об обнаружении несовместимого программного обеспечения, повышающее вероятность выхода из строя систем транспортного средства.
Tesla объявила войну сторонним версиям программного обеспечения
SpeedMe23 августа в 05:02
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Турчинов заявил о возможности Зеленского вторгнуться в Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что у главы государства Владимира Зеленского существуют возможности для наступления и вторжения на территорию Республики Крым.
Известия21:33
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