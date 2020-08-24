Политика
ИзвестияШесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму
Перечисленные страны присоединились к европейскому санкционном режиму против России с момента его формирования в 2014 году, и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение. Ранее, 18 июня, Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма.
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с чего всё началось
Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия подтвердили присоединение к решению Совета ЕС о продлении санкций в отношении России, введенных после присоединения Крыма к России, говорится в сообщении Совета Евросоюза.Коммерсантъвчера в 15:45
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Происшествия
В Перми сообщили об угрозе взрыва ТЭЦ
REGNUM вчера в 09:30
Политика
Кравчук назвал виновных в развязывании войны в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью заявил, что правительство страны, которое руководило государством в 2014 году, должно понести ответственность за потерю Крыма и развязывание войны в Донбассе.
ФАН вчера в 17:38
Экономика
АТБ представил кредитную карту для молодежи
Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил новую кредитную карту «Фреш», аналогов которой нет на финансовом рынке.
Твой Иркутск 00:01
Общество
В Кузбассе выявили ещё 95 случаев заражения коронавирусом
В инфекционных больницах региона находятся 1882 пациентов с коронавирусом.
REGNUM 00:16
Общество
Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Известия вчера в 22:31
Хоккей
Варламов стал первой звездой матча «Айлендерс» с «Филадельфией»
Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов стал первой звездой первого матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Филадельфией Флайерз".
Газета.Ru вчера в 23:50
Армия и оружие
Российские военные получат новейший высокоточный миномет
Армия России получит новейший комплекс с управляемыми минами «Грань».
URA.Ru вчера в 03:38
Общество
Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального
Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газета вчера в 12:40
Футбол
«Барселона» объявила цену Месси
Руководящий состав испанского профессионального футбольного клуба "Барселона" наконец определился с ценником за форварда Лионеля Месси.
CT news вчера в 08:31
Общество
Силовики задержали нескольких участников протестов в Минске
НТВ вчера в 15:32
Армия и оружие
В Белоруссии призовут военных из запаса для проверки боеготовности
Отдельные воинские части приведут в высшую степень боевой готовности, при этом призовут даже некоторых военнослужащих из запаса.
Комсомольская правда вчера в 15:10
Общество
СМИ: выгнанная со свадьбы невеста российского борца сбежала
Отмечается, что девушку после сорвавшейся свадьбы не приняла "даже ее собственная семья", поэтому ей пришлось сбежать в Москву.
РИА Новости вчера в 10:42
Происшествия
Под Воронежем завели дело о гибели пяти человек в выгребной яме
Воронежское управление СК РФ возбудило уголовное дело о гибели трех взрослых и двоих детей в поселке совхоза "Воронежский".
Российская газета вчера в 06:39
Общество
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Счетная палата обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые приводили к тому, что граждане недополучали пенсии.
Известия вчера в 22:08
Общество
Уволенный Пашаев снова стал адвокатом Ефремова
Скандально известный адвокат Эльман Пашаев вновь стал защитником актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в нетрезвом состоянии.
Ruposters.ru вчера в 09:21
Происшествия
В Крыму вожатого детского лагеря заподозрили в изнасиловании девочек
Известия вчера в 23:44
Культура
Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму
Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газета 22 августа в 04:22
Общество
Глава Тувы сообщил о повторном заражении коронавирусом
Известия вчера в 17:29
Политика
Трамп допустил победу над коронавирусом в США без вакцины
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Северной Каролине заявил, от коронавируса удастся избавиться независимо от того, появится ли у Соединенных Штатов вакцина.
Известия вчера в 23:15
Общество
В Гидрометцентре предсказали аномально теплый конец лета в России
Температура выше климатической нормы прогнозируется практически на всей территории России до конца августа.
Известия вчера в 23:23
Культура
Иконы и личные вещи Татьяны Дорониной вынесли из ее гримерки во МХАТе
Три недели осталось до дня рождения народной артистки СССР Татьяны Дорониной. Ранее она занимала должность худрука МХАТ имени Горького.
Территория новостей вчера в 03:52
Шоу-бизнес
Оперная певица Максакова заявила о возможном родстве со Сталиным
Оперная певица Мария Максакова заявила, что может быть внучкой Иосифа Сталина.
Вечерняя Москва вчера в 15:42
Футбол
Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»
Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новости 23 августа в 04:46
Общество
«Роскосмос» пока не выяснил причину падения давления на МКС
21 августа экипаж МКС закрылся в российском модуле «Звезда». Все эти дни идет проверка давления в американском сегменте космической станции.
BFM.ru вчера в 09:26
Общество
Россия и Франция ведут переговоры по возобновлению авиасообщения
Россия и Франция ведут переговоры по возобновлению авиасообщения между странами.
Газета.Ru вчера в 16:33
Политика
США и Китай сообщили о прогрессе по первой фазе торговой сделки
США и Китай заметили прогресс в выполнении соглашения по первой фазе китайско-американской торговой сделки.
Коммерсантъ вчера в 21:30
Политика
Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing
Известия 23 августа в 06:54
Здоровье
Упражнения для снижения риска инсульта и рака перечислил эндокринолог
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова сообщила о том, что, если ездить на велосипеде в течение 30 минут 3 раза в неделю, можно существенно поправить свое здоровье.
Live24 вчера в 07:26
Наука
Крупные устья кротовых нор позволят человеку пережить приливные силы
В результате физики установили, что пережить воздействие приливных сил человек способен при размере устья кротовой норы не менее полутора тысяч километров — это сопоставимо с размерами карликовых планет.
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Происшествия
«Умершая» жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
Жительница американского Детройта, которую признали мертвой, открыла глаза в похоронном бюро, сообщает местный телеканал WXYZ-TV.
РИА Новости вчера в 17:42