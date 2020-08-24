с чего всё началось

Перечисленные страны присоединились к европейскому санкционном режиму против России с момента его формирования в 2014 году, и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение. Ранее, 18 июня, Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма.

Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму

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