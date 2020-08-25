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Известия

Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму

Перечисленные страны присоединились к европейскому санкционном режиму против России с момента его формирования в 2014 году, и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение. Ранее, 18 июня, Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма.В источнике
С чего всё началось
Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия подтвердили присоединение к решению Совета ЕС о продлении санкций в отношении России, введенных после присоединения Крыма к России, говорится в сообщении
 Совета Евросоюза.
Коммерсантъвчера в 15:45
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RT на русском

Шесть стран присоединились к санкциям против России

RT на русскомвчера в 16:25
Газета.Ru

В Крыму раскритиковали присоединение новых стран к санкциям ЕС

Газета.Ru04:28
Известия

Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму

Известия22:07
РБК

Шесть стран поддержали крымские санкции ЕС против России

РБКвчера в 16:35
РИА Новости

«Сонм русофобов». В Крыму оценили присоединение новых стран к санкциям ЕС

РИА Новости04:01
Коммерсантъ

Шесть стран присоединились к продлению санкций ЕС против России

Коммерсантъвчера в 15:45
ТАСС

Шесть стран подтвердили присоединение к санкциям ЕС против России

ТАССвчера в 13:17

Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Lenta.ru06:01
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Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 14:02
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Росгвардия выразила признательность основателю «Омбудсмена полиции»

Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил «признательность за конструктивное взаимодействие» создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Коммерсантъ05:49
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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Главы МИД ЕС обсудят антибелорусские санкции в Берлине 27 августа

Очередное обсуждение главами МИД ЕС санкций против Республики Белоруссия состоится на неформальной встрече в Берлине 27–28 августа, 25 августа сообщил источник в делегации одной из стран в совете ЕС, передает ТАСС.
ИА Красная Весна05:37
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