Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму
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Перечисленные страны присоединились к европейскому санкционном режиму против России с момента его формирования в 2014 году, и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение. Ранее, 18 июня, Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма.В источнике
С чего всё началось
Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия подтвердили присоединение к решению Совета ЕС о продлении санкций в отношении России, введенных после присоединения Крыма к России, говорится в сообщении
Совета Евросоюза.
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