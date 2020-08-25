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Известия
Известия

Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму

Перечисленные страны присоединились к европейскому санкционном режиму против России с момента его формирования в 2014 году, и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение. Ранее, 18 июня, Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма.В источнике
С чего всё началось
Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия подтвердили присоединение к решению Совета ЕС о продлении санкций в отношении России, введенных после присоединения Крыма к России, говорится в сообщении
 Совета Евросоюза.
Коммерсантъвчера в 15:45
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RT на русском

Шесть стран присоединились к санкциям против России

RT на русскомвчера в 16:25
Известия

Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму

Известия22:07
РБК

Шесть стран поддержали крымские санкции ЕС против России

РБКвчера в 16:35
Газета.Ru

Шесть стран присоединились к продлению санкций ЕС против России

Газета.Ru02:44
Коммерсантъ

Шесть стран присоединились к продлению санкций ЕС против России

Коммерсантъвчера в 15:45
РИА Новости

Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

РИА Новостивчера в 14:41
ТАСС

Шесть стран подтвердили присоединение к санкциям ЕС против России

ТАССвчера в 13:17

«Детский мир» в I полугодии снизил чистую прибыль по МСФО на 49,7%

Группа "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, сократил чистую прибыль по МСФО в первом полугодии 2020 года на 49,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 1,102 миллиарда рублей (стандарт МСФО 17), говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ02:49

Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUMвчера в 04:17
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Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и ВПО Белоруссии полковник Олег Орлов отмечает, что летчики управляли самолётами в соответствии с белорусским и международным законодательством.
Evo-rus.com02:01
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