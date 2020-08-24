Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму
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Отмечается, что в Брюсселе приняли к сведению данный шаг и приветствуют его. Напомним, ранее Совет Евросоюза принял решение о продлении санкций, связанных с воссоединением Крыма с Россией, до 23 июня 2021 года.В источнике
С чего всё началось
Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия подтвердили присоединение к решению Совета ЕС о продлении санкций в отношении России, введенных после присоединения Крыма к России, говорится в сообщении
Совета Евросоюза.
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