Ученые выяснили, что Солнечная система движется в облаке газа

Последние 30 тысяч лет Солнечная система движется в облаке газа, появившегося в результате взрыва сверхновой, выяснили исследователи под руководством старшего научного сотрудника Национального университета Австралии Антона Уолнера, 24 августа пишет научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.