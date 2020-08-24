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REGNUM
REGNUM

Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму

Отмечается, что в Брюсселе приняли к сведению данный шаг и приветствуют его. Напомним, ранее Совет Евросоюза принял решение о продлении санкций, связанных с воссоединением Крыма с Россией, до 23 июня 2021 года.В источнике
С чего всё началось
Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия подтвердили присоединение к решению Совета ЕС о продлении санкций в отношении России, введенных после присоединения Крыма к России, говорится в сообщении
 Совета Евросоюза.
Коммерсантъвчера в 15:45
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РБК

Шесть стран поддержали крымские санкции ЕС против России

РБКвчера в 16:35
RT на русском

Шесть стран присоединились к санкциям против России

RT на русскомвчера в 16:25
Газета.Ru

Шесть стран присоединились к санкциям ЕС против России

Газета.Ruвчера в 13:20
Ведомости

Несколько стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Ведомостивчера в 15:10
РИА Новости

Шесть стран поддержали санкции Евросоюза по Крыму

РИА Новостивчера в 14:41
Коммерсантъ

Шесть стран присоединились к продлению санкций ЕС против России

Коммерсантъвчера в 15:45
ТАСС

Шесть стран подтвердили присоединение к санкциям ЕС против России

ТАССвчера в 13:17

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Ведомости17:06
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