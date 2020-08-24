Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму

Отмечается, что в Брюсселе приняли к сведению данный шаг и приветствуют его. Напомним, ранее Совет Евросоюза принял решение о продлении санкций, связанных с воссоединением Крыма с Россией, до 23 июня 2021 года.