В Москве шесть тыс. человек лечатся от коронавируса на дому, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб. "При этом число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально", - говорится в сообщении. Также отмечается, что если состояние таких заболевших ухудшается, то их доставляют в больницы.

Шесть тысяч москвичей лечатся от коронавируса дома

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