Коронавирус
Газета.RuШесть тысяч москвичей лечатся от коронавируса дома
В Москве шесть тыс. человек лечатся от коронавируса на дому, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб. "При этом число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально", - говорится в сообщении. Также отмечается, что если состояние таких заболевших ухудшается, то их доставляют в больницы.
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Депздрав назвал количество больных COVID-19 москвичей, которые лечатся дома
Вечерняя Москвавчера в 15:46
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RT на русском вчера в 13:40
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Медицинские специалисты из России продолжают лечить больных коронавирусом в полевом госпитале в итальянском Бергамо.
iReactor 12 апреля в 01:15
Общество
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Повышенный риск заразиться вирусом в аптеке врач объяснил небольшой площадью помещения, в котором сложно выдерживать дистанцию, а также частым посещением аптек заболевшими людьми.
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Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
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ГИБДД скорректировала прием экзаменов на водительские права
«Из-за прекращения деятельности автошкол экзамены на право управления транспортными средствами проводятся по скорректированным графикам небольшими группами»,-- уточнили в ГИБДД.
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Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
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«Барселона» намерена подать в суд на бывшего вице-президента
"Совет директоров категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупционные, и намерен подать иск в суд", - сказано в сообщении клуба.
Газета.Ru вчера в 17:30
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Вирусологи назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Задержать появление вакцины от нового типа коронавируса могут проверки влияния на беременность и выявление возможной токсичности.
Известия вчера в 21:31
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Свердловчанам запретили ходить на кладбища и собираться в храмах Роспотребнадзор ввел ограничения до конца апреля.
Екатеринбург-ТВ вчера в 23:24
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета вчера в 20:31
Общество
МЧС и Росгвардия получили право штрафовать за несоблюдение режима ЧС
Сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии получили право составлять протоколы за ненадлежащее поведение во время действия режима ЧС.
Рифей-Пермь вчера в 10:00
Кино
Два персонажа из «Гарри Поттера» появятся в «Фантастических тварях 3»
Персонажи из книги «Гарри Поттер» Джоан Роулинг появятся в фильме «Фантастические твари 3». Речь идет о Хагриде и юном Волан-де-Морте.
Мойка78 вчера в 17:18
Политика
Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»
Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM вчера в 14:06
Общество
Глава ВОЗ дал рекомендации по снятию ограничений из-за коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус назвал условия, при которых страны могут снимать ограничительные меры, введенные ранее из-за коронавируса.
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Подписчики Екатерины пришли в восторг от образа певицы, ведь она выглядит как типичная юная школьница.
Paparazzi.ru вчера в 14:58
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Соловьев оценил слова Лукашенко о COVID-19 в Белоруссии
Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в стране нет умерших от коронавируса — все 26 погибших скончались от сопутствующих заболеваний.
Рамблер вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о своей зарубежной недвижимости
Иосиф Пригожин рассказал, что у него есть дача в Швейцарии. Но стоит она, по словам продюсера, дешевле, чем «сарай на Рублёвке».
News.ru вчера в 00:35
Политика
Экс-секретарь СНБО Турчинов пообещал вернуть Крым Украине
Экс-секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов пообещал, что Украина «сможет» вернуть не только Крым и Донбасс.
ФАН вчера в 03:24
Здоровье
Разработаны принципы рациона для россиян на время самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для лиц, находящихся в режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях.
ZAB.RU вчера в 23:01
Политика
Путин назвал разгильдяйством вспышки коронавируса в некоторых регионах
Путин добавил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах отстаёт от Москвы на 3-4 недели.
Говорит Москва вчера в 10:29
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Секс-символ UFC (и еще боец) Пейдж Ванзант самоизолировалась дома вместе с мужем – Остином Вандерфордом (тоже бойцом, но пока менее успешным).
Sports.ru вчера в 13:20
Общество
Тюменским семьям выплатят по пять тысяч рублей за детей до трех лет
АиФ Тюмень вчера в 07:41
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В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета вчера в 02:10
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
Наука
Какие типы коронавируса «путешествуют» в Европе и Азии
В Восточной Азии же самым частым стал тип B, а в Европе и США – А и С (исключение - Швейцария, Германия, Бельгия и Нидерланды).
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Uznayvse.ru вчера в 05:53