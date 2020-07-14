Религия
Вести.RuШестерым священникам Среднеуральского монастыря запрещено служить
Церковный суд временно запретил служить шестерым священникам Среднеуральского женского монастыря, где до сих пор находится лишенный сана схимонах Сергий (Романов).
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Несколько священников Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область) были временно запрещены в служении, сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.Интерфакс03:55
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Клирики Среднеуральского женского монастыря временно запрещены епархией
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