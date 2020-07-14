Общество
Вести.RuШестерым священникам Среднеуральского монастыря запрещено служить
Церковный суд временно запретил служить шестерым священникам Среднеуральского женского монастыря, где до сих пор находится лишенный сана схимонах Сергий (Романов).
Читать в источнике
Оценить45
с чего всё началось
Несколько священников Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область) были временно запрещены в служении, сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.Интерфакс03:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Клирики Среднеуральского женского монастыря временно запрещены епархией
Европейско-Азиатские новости04:50
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:42, Ашберн
Футбол
«Уиком» впервые вышел в Чемпионшип. Клубу 133 года
«Уиком» обыграл «Оксфорд Юнайтед» (2:1) в финале плей-офф Лиги 1 на «Уэмбли».
Sports.ru вчера в 17:07
Политика
В Кремле призвали Азербайджан и Армению прекратить стрельбу на границе
В Кремле выражают обеспокоенность в связи с военными столкновениями на армянско-азербайджанской границе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 14 июля.
Вечерняя Москва 06:05
Здоровье
В Челябинской области за сутки 136 человек заболели коронавирусом
Губерния (г. Челябинск) 02:30
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Политика
Кремль прокомментировал акции протеста в Хабаровске
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированные акции протеста в Хабаровском крае в поддержку задержанного губернатора региона Сергея Фургала, отметив, что обошлось без провокаций.
RT на русском 06:23
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
WomanHit.ru 04:38
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны
Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определённых условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
RT на русском 05:55
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:32
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service вчера в 09:52
Авто
Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России
Evo-rus.com 06:17
Шоу-бизнес
Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака
Поздравительный пост 57-летняя певица разместила в микроблоге Instagram.
Дни24 вчера в 01:36
Общество
Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям
Если устройство имеет функцию дистанционного управления, то в комплекте пользователь, разумеется, ожидает получить и пульт к нему, важна и возможность найти замену, если пульт потерялся или сломался, поэтому вопрос требует разъяснений со стороны регулятора, пояснила она.
Ведомости вчера в 17:20
Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
Политика
Песков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли россиянам обращать внимание и анализировать действия главы государства Владимира Путина с его ручкой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:01
Политика
Глава МИД Украины о России: кто они такие, чтобы ставить нам ультиматумы?
Глава МИД заявил, то Киев всегда готов коррелировать законодательство с международными обязательствами, «но ни одна страна не должна нам указывать, каким должен быть закон».
REGNUM вчера в 11:01
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета вчера в 11:21
Общество
ПФР начислит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства.
iReactor 00:27
Происшествия
Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой
Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
Российская газета 04:28
Армия и оружие
Замглавы Минобороны Казахстана умер от коронавируса
Заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев умер на 50-м году жизни от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:04
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Общество
С 15 июля в России отменяется самоизоляция для прибывших из-за рубежа
Роспотребнадзор обновил правила для прибывающих из-за рубежа - с 15 июля всем россиянам необходимо будет в течение трех дней сдать тест на COVID-19, а иностранцам - предъявить справку об отсутствии заболевания на границе.
Газета.Ru 02:16
Технологии
«Ростелеком» доработал мобильное приложение «Биометрия»
Телекоммуникационный оператор «Ростелеком» объявил о выпуске новой версии приложения «Биометрия» для мобильных устройств, которое позволяет дистанционно открыть счёт, вклад или получить кредит, не посещая банк.
3DNews 06:39
Общество
Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак
Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет.
ToDay News Ufa 05:42
Гаджеты
Xiaomi сломала новейший смартфон на чистом Android
Xiaomi Mi A3 работает на чистом Android без каких-либо дополнительных включений от MIUI и входит в программу Android One.
Live24 05:18
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Анкары о сохранении Святой Софии
Эрдоган в ходе телефонного разговора 13 июля дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.
РИА Новости 06:29
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
Политика
Песков заявил, что Путин осведомлен о ходе дела Сафронова
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября.
РИА Новости 06:08
Общество
Госдума обяжет интернет-агрегаторов принимать карту «Мир»
Законопроект предлагает распространить обязанность принимать карту «Мир» на владельцев агрегаторов и на продавцов (исполнителей), осуществляющих продажу товаров и оказание услуг дистанционным способом, говорится в пояснительной записке к документу.
Право.ру 05:34