Несколько священников Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область) были временно запрещены в служении, сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.

с чего всё началось

Церковный суд временно запретил служить шестерым священникам Среднеуральского женского монастыря, где до сих пор находится лишенный сана схимонах Сергий (Романов).

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