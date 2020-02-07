Общество
РИА НовостиШести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
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с чего всё началось
Сообщается, что группа артистов (имена не называются, но публикация сопровождается фотографиями Игоря Ливанова, Павла Баршака и Елены Кориковой) прибыла на гастроли со спектаклем "Идеальный свидетель".Московский Комсомолец04:44
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Технологии
Солнечные батареи научатся генерировать энергию ночью
Происшествия
Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
Политика
Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет
Надеюсь, погодные условия позволят, и они (члены делегации - ред.) чуть попозже приедут.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Шоу-бизнес
Валерий Гаркалин попал в больницу
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с диагнозом "воспаление легких", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИС.
Общество
Нагиев прокомментировал слова Готье о внешности российских мужчин
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Происшествия
Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании подростка
Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании девушки-подростка и отстранили от исполнения обязанностей.
Политика
Американцы позавидовали российской эвакуации из очага коронавируса
Американцы, эвакуированные из очага распространения смертельного коронавируса в Китае — города Ухань провинции Хубэй, раскритиковали организацию процесса.
Космос
В России создают телескоп для поиска инопланетян
В России создают телескоп для поиска инопланетян Новейшая разработка наших ученых поможет выявить в космосе иные цивилизации.
Общество
Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом
Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
Происшествия
В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое
Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
Экономика
В России ответили на отказ Польши от российского угля
Угольные компании Кузбасса в случае отказа Польши от российского угля перенаправят освободившиеся объемы на другие рынки.
Экономика
Дерипаска назвал «позорным» снижение ставки ЦБ на 0,25%
Снижение ключевой ставки на 0,25% бизнесмен назвал «позорным» для российской экономики.
Политика
Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Общество
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
Экономика
Мишустин разрешил раскрыть доходы своей семьи
Культура
RTVI упрекнул Первый канал в плагиате нового шоу Собчак
Спорт
Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
Наука
Science: Резкое падение численности шмелей шокировало ученых
Статистику последних лет опубликовал накануне авторитетный научный журнал Science.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Экономика
Набиуллина оценила влияние коронавируса на экономику России
Банк России оценивает влияние коронавируса на экономику России в текущий момент как незначительное, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Происшествия
Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса
Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
Футбол
Комитет РФС поддержал реформу Кубка России
В Москве состоялось заседание комитета профессионального футбола РФС, сообщает официальный сайт организации.
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Кино
Хью Джекман отметил годовщину перемирия с Райаном Рейнольдсом
6 февраля 2019 года Хью Джекман и Райан Рейнольдс заключили перемирие и в качестве жеста доброй воли сделали рекламные ролики для компаний друг друга: Рейнольдс рассказал о Laughing Man Coffee Джекмана, а Джекман — о Aviation Gin Рейнольдса.