Общество

РИА НовостиРИА НовостиШести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
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с чего всё началось
Сообщается, что группа артистов (имена не называются, но публикация
 сопровождается фотографиями Игоря Ливанова, Павла Баршака и Елены Кориковой) прибыла на гастроли со спектаклем "Идеальный свидетель".
Московский Комсомолец04:44

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Российским актерам закрыли въезд на Украину на десять лет

РБК06:01

Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину

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Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров

Российская газета05:25

Шестерых российских актеров дважды развернули на украинской границе

Lenta.ru05:38

Игорь Ливанов подтвердил запрет на въезд на Украину

RT на русском06:18

Игорь Ливанов подтвердил, что его не пустили на гастроли на Украину

РИА Новости05:18

Украинские пограничники не пустили на гастроли российских актеров

ТАСС03:58
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Солнечные батареи научатся генерировать энергию ночью

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Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

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Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет

Надеюсь, погодные условия позволят, и они (члены делегации - ред.) чуть попозже приедут.
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Общество

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Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
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Американцы, эвакуированные из очага распространения смертельного коронавируса в Китае — города Ухань провинции Хубэй, раскритиковали организацию процесса.
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Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

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Угольные компании Кузбасса в случае отказа Польши от российского угля перенаправят освободившиеся объемы на другие рынки.
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