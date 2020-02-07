Общество

Piter.tvPiter.tvШести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум российским актерам запретили въезд на Украину на 10 лет. Еще четверым артистам назначили срок невъезда на три года. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД страны.
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Украинские пограничники не пустили на гастроли российских актеров

ТАСС03:58

Шестерых российских актеров дважды развернули на украинской границе

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Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров

Российская газета05:25

Власти Украины запретили въезд в страну шести актёрам из России

RT на русском04:15

Российским актерам закрыли въезд на Украину на десять лет

РБК06:01

Группе российских актёров закрыли въезд на Украину

REGNUM03:56

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

РИА Новости03:52
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
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На платной трассе М-11, которая связывает Петербург и Москву, появился специальный тариф для передумавших ехать по этой магистрали.
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Украина потребовала от США вернуть 30 миллионов долларов за оружие

Президент США Дональд Трамп не только заморозил выплату Украине 391 миллиона долларов военной помощи, но и задержал выполнение как минимум шести контрактов на поставку Киеву американского оружия и техники.
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Путин и Лукашенко решили сыграть в хоккей в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко решили прервать переговоры ради того, чтобы сыграть в хоккей.
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Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
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Подтверждена гибель депутата Госдумы в авиакатастрофе под Казанью

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе под Казанью.
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Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым богатым россиянином по версии Forbes.
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Исмаилов снова обратился к Александру Емельяненко

Напомним, что противостояние Емельяненко - Исмаилов пройдет на турнире ACA 107. Вечер боев состоится 7 апреля в Москве.
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29-летняя Ида Галич впервые стала мамой

Ида Галич и Настя Ивлеева Сегодня же стало известно, что Ида впервые стала мамой.
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На борту карантинного круизного лайнера оказались двое детей из РФ

Среди 24 россиян на борту круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин из-за коронавируса, оказались двое детей.
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Общество

Россия отправит в Китай 2 млн медицинских масок

Россия отправит 2 млн медицинских масок в Китай, где распространяется эпидемия коронавируса.
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Шоу-бизнес

52-летняя Ольга Кабо показала точеную фигуру в купальнике

В своём Instagram Ольга Кабо выложила снимок, сделанный в бассейне. Перед камерой Ольга предстала в ярко-красном купальнике.
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Общество

Глава украинского министерства купила квартиру почти за миллион гривен

Глава Министерства образования и науки Анна Новосад приобрела квартиру в столице Украины Киеве за 944 тысячи гривен 3 февраля.
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Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Россия привыкла, что США все время выступают с угрозами, в частности, в адрес российской «Роснефти» и санкциям за взаимодействие с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро.
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В ДНР перевернулся автобус по пути в Севастополь

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Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
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Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
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В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

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Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Сборная России проиграла Финляндии в шведском этапе Евротура

Национальная команда России уступила в стартовом поединке шведского этапа Евротура.
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Американский актер Кирк Дуглас скончался

Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
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Володин заявил, что Россия 70 лет кормила республики СССР

Экономика в прошлом столетии пришла в упадок из-за того, что Россия «кормила» республики Советского Союза.
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Польша отказалась от закупок российского угля

Сасин подчеркнул, что одновременно с российскими поставками прекратится ввоз угля из США, Мозамбика, Колумбии и других стран Южной Америки.
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Кино

«Хищные птицы» вышли в российский прокат

С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.
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Солнечные батареи научатся генерировать энергию ночью

В стандартных панелях энергия вырабатывается только при наличии дневного света.
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Матвиенко считает, что Рыжий «Иванушка» «медленно себя убивает»

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Охрана российского министерства заказала наклейки «Обама чмо»

Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Минэнерго России заказал наклейки с надписью «Обама чмо», следует из информации на портале госзакупок.
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