Общество

ТАССТАССШестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему

"Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)", - гласит общее заявление.
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Европейские банки создадут новую платежную систему

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Шестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему

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Единая платежная система может появиться в Европе

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Общество

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Общество

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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

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Общество

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В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
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Представители компаний выразили недоумение произошедшим, отметив, что обычно курьеры помогают друг другу, а само сообщество разносчиков еды очень дружное.
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Владелец «Валенсии» Питер Лим планирует продать клуб, утверждает Radio Taronja.
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