Общество
ТАССШестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему
Новая система мгновенного перевода платежей будет создана в Европе под эгидой 16 финансовых учреждений из пяти стран ЕС. Об этом сообщается в их совместном коммюнике, опубликованном в четверг.
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с чего всё началось
«Европейская комиссия приветствует соглашение, достигнутое сегодня 16 крупнейшими банками еврозоны из Бельгии, Франции, Германии, Испании и Нидерландов, о создании единого платёжного решения для потребителей и продавцов по всей Европе», — говорится в сообщении ЕК.RT на русском12:00
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Музыка
Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял клип на новую песню
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Аудитория Hyper Scape на Twitch превысила 450 тысяч человек
CyberSport.ru 14:03
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Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Футбол
«Вердер» дома не смог обыграть «Хайденхайм»
Футболисты «Вердера» в первом матче за право в следующем сезоне выступать в Бундеслиге не сумели обыграть «Хайденхайм».
ProstoProSport 16:24
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Политика
Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17
Малайзия захотела сама разобраться в деле рейса MH17 и выпустила книгу, в которой представила ряд версий трагедии, пояснила представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru 14:18
Футбол
Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию
Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.
ProstoProSport 05:24
Общество
Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских
Члены русскоязычных общин США выступили с поддержкой полицейских на фоне протестов, организовав страницу в соцсети под названием Police Lives Matter («Жизнь полицейских имеет значение»).
Evo-rus.com 09:41
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Экономика
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 10:01
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Шоу-бизнес
Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино
Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина Ирина Хонда хочет, чтобы прощание проходило публично и на сцене Дома кино.
Невские Новости вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст»
Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену.
КМВ Новости 09:00
Политика
Парламент Черногории узаконил однополые союзы
Эхо Москвы 12:31
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
Армия и оружие
В России более 6,6 тысячи военных вылечились от коронавируса
Свыше 6,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 88 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
РИА Новости 13:31
Футбол
«Зенит» заинтересовался футболистом «Спартака» Глушенковым
Футболист «Спартака» Максим Глушенков, находящийся в аренде в «Крыльях Советов», попал в сферу интересов «Зенита».
78.ru 01:26
Здоровье
В Калужской области открыли поликлиники для планового приема пациентов
В калужском регионе разрешили посещать поликлиники и возобновили плановую госпитализацию в стационар По сообщению врио губернатора Калужской области Владислава Шапши, с сегодняшнего дня все врачи поликлиник региона принимают пациентов в плановом порядке.
SM News 06:27
Происшествия
Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском 13:54
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
Стало известно, что в странах Европы население начало массово заниматься сквоттингом, то есть самовольно захватывать пустующие дома.
ToDay News Ufa 30 июня в 11:38
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Здоровье
Медики добавили в описание коронавируса три новых симптома
Медики продолжают упорно изучать коронавирус. Им удалось вычислить и назвать три новых симптома.
ToDay News Ufa 12:58
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК 14:20
Общество
ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя
«Ранее в системе наблюдался кратковременный технический сбой, в ходе которого в адрес клиентов произошла выгрузка ошибочных СМС о ранее проведенных архивных транзакциях, однако никаких списаний денежных средств не производилось»,-- говорится в сообщении.
Коммерсантъ 16:18
Политика
Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках
На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру 12:54
Армия и оружие
Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд
"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 10:28