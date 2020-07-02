Общество

ТАССТАССШестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему

Новая система мгновенного перевода платежей будет создана в Европе под эгидой 16 финансовых учреждений из пяти стран ЕС. Об этом сообщается в их совместном коммюнике, опубликованном в четверг.
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с чего всё началось
«Европейская комиссия приветствует соглашение, достигнутое сегодня 16 крупнейшими банками еврозоны из Бельгии, Франции, Германии, Испании и Нидерландов, о создании единого платёжного решения для потребителей и продавцов по всей Европе», — говорится в сообщении
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