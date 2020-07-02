с чего всё началось

Новая система мгновенного перевода платежей будет создана в Европе под эгидой 16 финансовых учреждений из пяти стран ЕС. Об этом сообщается в их совместном коммюнике, опубликованном в четверг.

Футбол «Вердер» дома не смог обыграть «Хайденхайм» Футболисты «Вердера» в первом матче за право в следующем сезоне выступать в Бундеслиге не сумели обыграть «Хайденхайм».

Политика Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17 Малайзия захотела сама разобраться в деле рейса MH17 и выпустила книгу, в которой представила ряд версий трагедии, пояснила представитель МИД России Мария Захарова. 70

Футбол Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.

Общество Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских Члены русскоязычных общин США выступили с поддержкой полицейских на фоне протестов, организовав страницу в соцсети под названием Police Lives Matter («Жизнь полицейских имеет значение»). 18

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 2K

Экономика Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев. 429

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст» Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену. 35

Здоровье В Калужской области открыли поликлиники для планового приема пациентов В калужском регионе разрешили посещать поликлиники и возобновили плановую госпитализацию в стационар По сообщению врио губернатора Калужской области Владислава Шапши, с сегодняшнего дня все врачи поликлиник региона принимают пациентов в плановом порядке. 13

Общество ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя «Ранее в системе наблюдался кратковременный технический сбой, в ходе которого в адрес клиентов произошла выгрузка ошибочных СМС о ранее проведенных архивных транзакциях, однако никаких списаний денежных средств не производилось»,-- говорится в сообщении. 20