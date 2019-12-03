Футбол
Московский КомсомолецШестой «Золотой мяч» Месси может стать последним
Лионель получил в 2019-м "Золотую бутсу", как лучший бомбардир европейских национальных чемпионатов, а вместе с тем завоевал чемпионский титул с "Барселоной". По итогам голосования Месси обошел защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.
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Месси получил «Золотой мяч» из рук Модрича, Роналду не пришёл. Фото с церемонии
Чемпионатвчера в 02:00
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