Футбол
Московский КомсомолецШестой «Золотой мяч» Месси может стать последним
Лионель получил в 2019-м "Золотую бутсу", как лучший бомбардир европейских национальных чемпионатов, а вместе с тем завоевал чемпионский титул с "Барселоной". По итогам голосования Месси обошел защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.
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Месси получил «Золотой мяч» из рук Модрича, Роналду не пришёл. Фото с церемонии
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"Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова", - сказал Бирюков, который защищает Светова.
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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса на совещании по подготовке к встрече в "нормандском формате".
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Автобус, следовавший по городскому маршруту в Саратове, в среду врезался в столб, в результате пострадали 11 человек, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
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Экономика
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ упал до минимума с мая 2009 года
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ опустился в ноябре 2019 года до 45,6 пункта с октябрьских 47,2 пункта и оказался на минимуме с мая 2009 года, следует из данных IHS Markit.
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
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На российском траулере в порту Норвегии произошел пожар
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении троих сотрудников управления МВД по Приморскому краю, которых подозревают в применении недозволенных методов расследования.
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Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
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В сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
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Политик признался, что подозревает новый передел мира.
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Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
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РБК: Греф предложил выдавать электронную подпись в крупнейших банках
Глава Сбербанка Герман Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову предложение о предоставлении права на выдачу усиленных квалифицированных электронных подписей (КЭП) юридическим лицам через крупнейшие банки, сообщает РБК.
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Под Белгородом завершили разбор завалов после взрыва газа в доме
Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва бытового газа в четырёхэтажном доме в посёлке Яковлево Белгородской области.
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Итоговый доклад демократов по импичменту Трампа обнародовали в США
В докладе отмечается, что Трамп стал первым президентом в истории США, который пытался мешать расследованию по импичменту, отвергая соответствующие полномочия конгресса и даже угрожая свидетелям.
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Гаджеты
В России появятся кнопочные телефоны Strike с дизайном начала 90-х
Дизайн очень напоминает ретро-модели, которые были популярны в начале 90-х годов. При этом ценники новинок приятно порадуют покупателей.
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