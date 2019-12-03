Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецШестой «Золотой мяч» Месси может стать последним

Лионель получил в 2019-м "Золотую бутсу", как лучший бомбардир европейских национальных чемпионатов, а вместе с тем завоевал чемпионский титул с "Барселоной". По итогам голосования Месси обошел защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.
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В Саратове автобус врезался в столб, 11 человек пострадали

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Более четырёх тысяч ивановских школьников пишут итоговые сочинения

Итоговое сочинение (изложение) пишут ученики выпускных классов школ Ивановской области 4 декабря.
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В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

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В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
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Российская биатлонистка Подчуфарова дебютировала за сборную Словении

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Текущее десятилетие может стать самым жарким в истории метеонаблюдений

Текущее десятилетие может стать самым жарким с начала метеонаблюдений.
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«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

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На российском траулере в порту Норвегии произошел пожар

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В Приморье троих полицейских подозревают в превышении полномочий

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении троих сотрудников управления МВД по Приморскому краю, которых подозревают в применении недозволенных методов расследования.
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Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
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В сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
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Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
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Коммерсантъ вчера в 19:44
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Лима рассказал, почему ушёл из «Динамо» в 2006 году спустя два месяца работы

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Итоговый доклад демократов по импичменту Трампа обнародовали в США

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РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север — Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
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В России появятся кнопочные телефоны Strike с дизайном начала 90-х

Дизайн очень напоминает ретро-модели, которые были популярны в начале 90-х годов. При этом ценники новинок приятно порадуют покупателей.
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Закончено дело о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

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