Футбол

МК-СпортМК-СпортЛионель Месси получил «Золотой мяч» лучшего футболиста мира

Именно Модрич вручил новому победителю почетный приз на церемонии. В 2019 году торжественная церемония вручения наград журнала France Football проходит в Париже в театре Шатле. France Football вручает свои призы лучшим футболистам с 1956 года.
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