Футбол
МК-СпортЛионель Месси получил «Золотой мяч» лучшего футболиста мира
Именно Модрич вручил новому победителю почетный приз на церемонии. В 2019 году торжественная церемония вручения наград журнала France Football проходит в Париже в театре Шатле. France Football вручает свои призы лучшим футболистам с 1956 года.
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Весь мир в восторге, Португалия готовит ответ. СМИ — о «Золотом мяче» Месси и поражении Криштиану Роналду
Спорт-Экспрессвчера в 02:30
Месси получил «Золотой мяч» из рук Модрича, Роналду не пришёл. Фото с церемонии
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Главные фотографии церемонии: Месси с шестью «Золотыми мячами», Алиссон с призом Яшина
Sports.ru02 декабря в 16:34
Лионель Месси: Мне не нужно индивидуальное признание, чтобы работать над достижением командных целей
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