Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в шестой раз стал обладателем премии «Золотой мяч».

Месси получил «Золотой мяч» в шестой раз

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