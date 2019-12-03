Футбол
News.ruМесси получил «Золотой мяч» в шестой раз
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в шестой раз стал обладателем премии «Золотой мяч».
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Главные фотографии церемонии: Месси с шестью «Золотыми мячами», Алиссон с призом Яшина
Sports.ruвчера в 16:34
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 08:52, Ашберн
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