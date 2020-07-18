Общество

ГТРК ЯмалГТРК ЯмалШествие «Бессмертного полка» 26 июля перенесли из-за коронавируса

Шествие «Бессмертного полка» 26 июля отменили из-за эпидемической обстановки. Как пояснили в оргкомитете, акция пройдет только тогда, когда в стране улучшится ситуация с коронавирусом.
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Диалогвчера в 11:00

Акция «Бессмертный полк» не состоится 26 июля

Эхо Москвы16 июля в 23:10

В России отменили шествие «Бессмертного полка»

Город героев18 июля в 09:26

Шествие «Бессмертного полка» в Оренбурге отменяется

Московский Комсомолец17 июля в 23:45

Оргкомитет «Бессмертного полка» сообщил об отмене шествия 26 июля

iReactor17 июля в 06:08

Проведение «Бессмертного полка» решено отменить

Vologda-poisk.ru18 июля в 12:56

Шествия «Бессмертного полка» не пройдут в России 26 июля

АСТВ16 июля в 21:08
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте.
Ведомости 08:08
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Экономика

Минстрой разработал проект постановления о субсидировании кредитов малым застройщикам

Минстрой России разработал проект постановления правительства о субсидировании процентных ставок по кредитам малым застройщикам в регионах.
ТАСС 09:16
Политика

Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края.
РИА Новости 07:57
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Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
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Политика

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
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Армия и оружие

На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море

На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
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Общество

Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
РБК 08:48
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Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

РИА Новости 08:22
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Политика

В Кремле оценили ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Парламентская газета 08:37
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Общество

Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе

Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Вести.Ru 04:25
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Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
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Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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Футбол

«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ

РИА Новости вчера в 15:46
Происшествия

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Коммерсантъ 17 июля в 09:36
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Кино

Умер режиссер Александр Боголюбов, создавший «Приключения Незнайки»

Gazeta.SPb 07:21
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Общество

23 семьи умерших врачей с коронавирусом в Петербурге получат выплаты

В Петербурге скончались 23 медика с КОВИД. Всего диагноз подтвердили у более 3,5 тыс. специалистов. Они получат денежные компенсации.
Невские Новости 08:46
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Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
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Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы

Восемь человек пострадали в понедельник во время ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в центре Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
ТАСС 09:05
1
Футбол

«Зенит» победил «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

Интерфакс-Спорт вчера в 13:28
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Происшествия

В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина

Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram.
РИА Новости 02:58
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Армия и оружие

Индия собирается истребителями Rafale укрепить границу с Китаем

Индия закупила шесть воздушных судов, которые пополнят ряды истребителей Rafale, уже состоящие из четырёх аналогичных единиц.
Evo-rus.com 08:35
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В Epic Games Store бесплатно раздают второй эпизод Torchlight

Актуальные Новости вчера в 15:33
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Общество

Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки

Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег.
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Актриса Дарья Мороз проводит лето в Псковской области

Дарья Мороз вместе с дочерью Анной остановились в деревне Глушь в Гдовском районе и живут там уже четвертую неделю.
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«Наполи» рассмотрит возможность приобретения Влашича

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Франция возобновила выдачу виз россиянам

Визовые центры Франции возобновили свою работу в России.
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Бессмертный полк
Международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны, а также название акций-шествий, организуемых данным движением. Участники ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников - участников Великой Отечественной войны, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны, - и записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения.
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