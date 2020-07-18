Общество
ГТРК ЯмалШествие «Бессмертного полка» 26 июля перенесли из-за коронавируса
Шествие «Бессмертного полка» 26 июля отменили из-за эпидемической обстановки. Как пояснили в оргкомитете, акция пройдет только тогда, когда в стране улучшится ситуация с коронавирусом.
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Происшествия
Уголовное дело против Ефремова передали в прокуратуру
RZN.info 17 июля в 11:51
Происшествия
В Саратове напали на следователя управления СК
Как сообщили в ведомстве, в отношении следователя областного управления СК утром 20 июля было совершено "противоправное деяние".
Российская газета 08:56
Киберспорт
Количество игроков в Sea of Thieves достигло 15 миллионов
CyberSport.ru 10:15
Общество
Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки
Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Экономика
Лукашенко поручил найти возможности для развития экономики Белоруссии
Президент Белоруссии обратил внимание, что поставил перед новым кабмином задачу не только не допустить падения национальной экономики в 2020 году, но и найти возможности для движения вперед.
ТАСС 07:45
Политика
Путин обсудил с Борисовым плавучий космодром
Путин обсудил с Борисовым и вопросы, связанные с работой межправкомиссий с Сирией и Кубой (вице-премьер их возглавляет).
Российская газета 10:13
Политика
Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных
Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 09:40
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
"В связи с незаконным визитом президента РФ Владимира Путина 20 июля 2020 года министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации", - говорится в понедельник в заявлении МИД Украины.
ТАСС 09:36
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
Футбол
Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»
Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.
Интерфакс-Спорт 08:15
Общество
На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки
Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.
Российская газета 07:44
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
РИА Новости вчера в 05:36
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Политика
Лукашенко заявил о попытке свержения власти в Белоруссии
DixiNews вчера в 16:31
Авто
Появились изображения первого электрокара SsangYong
Компания SsangYong поделилась некоторыми подробностями об электрокаре: он получит капот из алюминия, позволяющий снизить общую массу и выйдет на рынок в начале 2021 года.
Тарантас Ньюс 10:37
Футбол
«Зенит» станет номинальным хозяином поля в финале Кубка России
Руководство Российского футбольного союза (РФС) определило номинального хозяина поля в финале Олимп-Кубка России между «Зенитом» и «Химками».
Матч ТВ 09:36
Космос
НАСА выплатила разработчику Orion $27 миллионов лишних бонусов
Труд 17 июля в 06:42
Армия и оружие
Экс-глава СБУ Смешко: Украину настигнет участь Югославии
Бывший руководитель СБУ Игорь Смешко заявил, что Украина может повторить судьбу Югославии.
Территория новостей 08:43
Общество
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
Общество
В России предложили изменить правила расселения аварийного жилья
В России планируют изменить правила расселения аварийного жилья.
Взгляд.ру вчера в 13:38
Политика
Жириновский поблагодарил Путина за назначение Дегтярева
Жириновский поблагодарил Президента Владимира Путина за назначение парламентария от фракции ЛДПР в Государственной Думе Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Дума ТВ 09:56
Политика
Маргарита Симоньян написала обращение к властям Армении
Главный редактор RT, журналист Маргарита Симоньян решила написать обращение к властям Армении, в котором выразила отношение к разгоревшемуся армяно-азербайджанскому конфликту в нагорном Карабахе.
Южный Федеральный 08:21
Политика
Помпео: США вносят Рамзана Кадырова в черный список
Вашингтон, 20 июля 2020, 17:42 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Соединенных Штатов внесли главу Чечни Рамзана Кадырова в черный список.
REGNUM 10:42
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Шоу-бизнес
Джиган поправился до 110 килограммов после воссоединения с Самойловой
Через несколько дней после рождения долгожданного сына Давида Джиган «ушел в отрыв».
Слово и Дело 03:01
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55