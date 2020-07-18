Шествие «Бессмертного полка» 26 июля отменили из-за эпидемической обстановки. Как пояснили в оргкомитете, акция пройдет только тогда, когда в стране улучшится ситуация с коронавирусом.

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Авто Появились изображения первого электрокара SsangYong Компания SsangYong поделилась некоторыми подробностями об электрокаре: он получит капот из алюминия, позволяющий снизить общую массу и выйдет на рынок в начале 2021 года.

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Политика Помпео: США вносят Рамзана Кадырова в черный список Вашингтон, 20 июля 2020, 17:42 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Соединенных Штатов внесли главу Чечни Рамзана Кадырова в черный список. 21