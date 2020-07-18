Общество

ГТРК ЯмалГТРК ЯмалШествие «Бессмертного полка» 26 июля перенесли из-за коронавируса

Шествие «Бессмертного полка» 26 июля отменили из-за эпидемической обстановки. Как пояснили в оргкомитете, акция пройдет только тогда, когда в стране улучшится ситуация с коронавирусом.
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