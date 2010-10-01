Общество

ГТРК ЯмалГТРК ЯмалШествие «Бессмертного полка» 26 июля перенесли из-за коронавируса

Шествие «Бессмертного полка» 26 июля отменили из-за эпидемической обстановки. Как пояснили в оргкомитете, акция пройдет только тогда, когда в стране улучшится ситуация с коронавирусом.
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Шествие «Бессмертного полка» планируют перенести на сентябрь

Наш Черемшан08:29

Шествие «Бессмертного полка» решили перенести

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Шествие «Бессмертного полка» перенесли из-за ситуации с коронавирусом

Ярославский регион. Северный край17 июля в 06:37

Намечавшееся на 26 июля шествие Бессмертного полка вновь перенесли из-за коронавируса

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Из-за пандемии шествие «Бессмертного полка» перенесли на неопределённый срок

Брянская Губерния17 июля в 09:13

Шествие «Бессмертного полка» 26 июля перенесли из-за коронавируса

ГТРК Ямал02:24
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Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
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Фургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края

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Evo-rus.com 10:01
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Общество

Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст

Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
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Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова.
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В Сеть попали данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

В общей сложности в интернете находится 1,2 терабайта данных.
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Киев направил Москве ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Киев направил Москве ноту протеста из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, заявление МИД Украины опубликовано на сайте ведомства.
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Происшествия

В Польше арестовали российского криминального авторитета «Циркача»

Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке "Циркач" арестован в Польше, решение о его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный представитель окружной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк.
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Боец UFC Стерлинг считает, что Пётр Ян является бумажным чемпионом

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Чита, 20 июля 2020, 17:41 — REGNUM Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы.
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Главы МИД стран Балтии и Германии встретятся в Таллине

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу примет в Таллине своих коллег из Латвии Эдгара Ринкевича, Литвы Линаса Линкявичюса и Германии Хайко Мааса.
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Вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной

В Великобритании заявили, что вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной.
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Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше»

Предполагается, что Бэтмен в исполнении Аффлека встретится во "Флэше" с пожилым Брюсом Уэйном, которого может сыграть Майкл Китон, звезда фильмов Тима Бёртона.
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Уральский схимонах Сергий оштрафован по делу о возбуждении ненависти

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В Минске опровергли сообщения о госпитализации Лукашенко

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Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о формальном закрытии основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) из-за штрафа в размере 88 млн руб. по иску комбината «Московский школьник».
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Политика

Экс-главу «Укравтодора» задержали в Польше по подозрению в коррупции

Бывшего министра транспорта Польши и экс-руководителя «Укравтодора» задержали в Польше, говорится в сообщении пресс-секретаря министра, координирующего работу польских спецслужб.
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В «Роскосмосе» сообщили о замечаниях к оборудованию на Байконуре

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Российская киноиндустрия собирается вернуть зрителей в кинотеатры

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Общество

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
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Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
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France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

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Месси в рекордный 7-й раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги

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Жители России могли увидеть парад планет в ночь на воскресенье

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Мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку по собственному желанию

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Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей

Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
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