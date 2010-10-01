Общество
ГТРК ЯмалШествие «Бессмертного полка» 26 июля перенесли из-за коронавируса
Шествие «Бессмертного полка» 26 июля отменили из-за эпидемической обстановки. Как пояснили в оргкомитете, акция пройдет только тогда, когда в стране улучшится ситуация с коронавирусом.
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Шествие «Бессмертного полка» перенесли из-за ситуации с коронавирусом
Ярославский регион. Северный край17 июля в 06:37
Намечавшееся на 26 июля шествие Бессмертного полка вновь перенесли из-за коронавируса
РИА Биробиджан18 июля в 02:00
Из-за пандемии шествие «Бессмертного полка» перенесли на неопределённый срок
Брянская Губерния17 июля в 09:13
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Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Политика
Помпео заявил о внесении Кадырова в черный список
США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, внеся его в черный список.
Известия 10:47
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Футбол
Глушаков одобрил поступок Ещенко после матча с «Зенитом»
Metaratings 11:01
Политика
Фургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края
Фургал, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке, считает, что нынешняя ситуация является вопросом чести, «и жить с таким грузом обвинений нельзя ни губернатору, ни простому человеку».
Evo-rus.com 10:01
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова.
Интерфакс 09:09
Интернет
В Сеть попали данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
В общей сложности в интернете находится 1,2 терабайта данных.
Astera 06:55
Политика
Киев направил Москве ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Киев направил Москве ноту протеста из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, заявление МИД Украины опубликовано на сайте ведомства.
РБК 11:53
Происшествия
В Польше арестовали российского криминального авторитета «Циркача»
Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке "Циркач" арестован в Польше, решение о его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный представитель окружной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк.
РИА Новости 11:37
Единоборства
Боец UFC Стерлинг считает, что Пётр Ян является бумажным чемпионом
Напомним, Ян одержал 15 побед и одно поражение в ММА, Алджамейн – 19 побед и три поражения.
Evo-rus.com 06:28
Происшествия
В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек
Чита, 20 июля 2020, 17:41 — REGNUM Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы.
REGNUM 10:41
Политика
Главы МИД стран Балтии и Германии встретятся в Таллине
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу примет в Таллине своих коллег из Латвии Эдгара Ринкевича, Литвы Линаса Линкявичюса и Германии Хайко Мааса.
Известия вчера в 18:40
Наука
Вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной
В Великобритании заявили, что вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной.
Комсомольская правда 11:07
Кино
Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше»
Предполагается, что Бэтмен в исполнении Аффлека встретится во "Флэше" с пожилым Брюсом Уэйном, которого может сыграть Майкл Китон, звезда фильмов Тима Бёртона.
КиноПоиск 10:08
Общество
Уральский схимонах Сергий оштрафован по делу о возбуждении ненависти
RT на русском 11:48
Политика
В Минске опровергли сообщения о госпитализации Лукашенко
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о якобы госпитализации белорусского лидера Александра Лукашенко.
RT на русском вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз
По информации, у пары родился второй сын.
NewInform 03:06
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Общество
Навальный объявил о смене юрлица Фонда борьбы с коррупцией
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о формальном закрытии основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) из-за штрафа в размере 88 млн руб. по иску комбината «Московский школьник».
Коммерсантъ 08:37
Политика
Экс-главу «Укравтодора» задержали в Польше по подозрению в коррупции
Бывшего министра транспорта Польши и экс-руководителя «Укравтодора» задержали в Польше, говорится в сообщении пресс-секретаря министра, координирующего работу польских спецслужб.
РБК 10:12
Культура
Российская киноиндустрия собирается вернуть зрителей в кинотеатры
Кампанию проведут крупные дистрибуторы, популярные продюсеры, телеканалы и сотрудники кинотеатров.
Evo-rus.com 10:53
Общество
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
Общество
Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ru 11:44
Футбол
Месси в рекордный 7-й раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги
Vprognoze.ru 04:41
Космос
Жители России могли увидеть парад планет в ночь на воскресенье
ToDay News Ufa 11:12
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания 18 июля в 11:20