Общество
ВедомостиШествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая. Тогда же он назначил перенесенный с 9 мая парад Победы на 24 июня, но проводить в этот день еще и «Бессмертный полк» счел нереальным из-за невозможности обеспечить строгий режим безопасности.
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с чего всё началось
Шествие «Бессмертного полка», отмененное 9 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и запланированное на 26 июля, снова перенесут: акция может пройти 2 сентября.Ведомостивчера в 17:51
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Происшествия
В школе кулинарии в Петербурге прогремел взрыв
Известия 02:23
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
Новые автомобили вчера в 23:09
Авто
Редкий BMW M6 с «акульим носом» продают по цене нового X3
BMW M6 появился на продаже в Сети. Редкая модель имеет крупный "акулий нос".
Car.ru 13 июля в 07:28
Путешествия
Стало известно о главных недостатках отдыха на российских курортах
Главным недостатком отдыха на российских курортах туристы назвали сильно завышенные цены на продукты, питание и услуги.
Lenta.ru 00:31
Здоровье
Россиянам посоветовали навсегда привыкнуть к маскам
Россиянам посоветовали привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний.
Lenta.ru вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
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Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Известия вчера в 20:35
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Общество
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Россиян предупредили, что мошенники сулят выгодные условия для оформления сделки.
Lenta.ru вчера в 23:28
Общество
Россияне с 15 июля могут получить две выплаты более 21 000 рублей
Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
Политика
Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»
В Китае заявили о планах ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в Соединенных Штатах закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Известия 00:41
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru 01:40
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
Происшествия
152 человека умерли от коронавируса в Новосибирской области
152 человека умерли в Новосибирской области от коронавируса нового типа.
Царьград 01:12
Политика
США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов
Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.
ФедералПресс вчера в 16:39
Энергетика
Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа
Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM вчера в 12:51
Общество
Мошенники в Сети стали предлагать россиянам социальные выплаты
За участие в опросе или акции пользователям предлагают крупное вознаграждение, однако пользователь должен заплатить комиссию в размере 300 рублей.
Live24 01:52
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля.
RT на русском вчера в 01:21
Наука
Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса
Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.
Lenta.ru вчера в 20:34
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Происшествия
В Чехии при столкновении поездов пострадали десятки человек
Коммерсантъ вчера в 20:58
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Общество
Мэр Хабаровска раскритиковал митинги в поддержку Фургала
Piter.tv вчера в 04:42
Футбол
Гайч заявил о желании перейти в ЦСКА
Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч заявил о желании перейти в московский ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 19:20
Общество
В России сообщили о возможном дефиците лекарств
Москва, 15 июля 2020, 02:21 — REGNUM Примерно через три месяца в России могут начаться перебои в обеспечении населения лекарствами.
REGNUM вчера в 19:21
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
Гаджеты
Смартфон Xiaomi со 120-ваттной зарядкой получил «зеленый свет»
Xiaomi Mi 10 Pro Предположительно, речь идет о Xiaomi Mi 10 Venti, который станет первым флагманским смартфоном компании, оснащенным AMOLED-экраном с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц.
iXBT.com вчера в 23:35
Общество
ПФР опроверг выплату пенсионерам 53-67 лет единовременной выплаты
Недавно в СМИ прошла новость о единовременных выплатах российским пенсионерам 53-67 лет.
Уфимские Заметки вчера в 15:14
Общество
Производитель «Авента-М» оценил исправность аппаратов
Исправность аппаратов ИВЛ оценил производитель «Авента-М».
Псковское агентство информации 02:19