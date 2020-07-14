Шествие «Бессмертного полка», отмененное 9 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и запланированное на 26 июля, снова перенесут: акция может пройти 2 сентября.

с чего всё началось

Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая. Тогда же он назначил перенесенный с 9 мая парад Победы на 24 июня, но проводить в этот день еще и «Бессмертный полк» счел нереальным из-за невозможности обеспечить строгий режим безопасности.

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Здоровье Россиянам посоветовали навсегда привыкнуть к маскам Россиянам посоветовали привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний. 42

Общество Россиян предупредили о новом виде мошенничества с кредитками Россиян предупредили, что мошенники сулят выгодные условия для оформления сделки.

Политика Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга» В Китае заявили о планах ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в Соединенных Штатах закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга. 248

Политика США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.

Общество Мошенники в Сети стали предлагать россиянам социальные выплаты За участие в опросе или акции пользователям предлагают крупное вознаграждение, однако пользователь должен заплатить комиссию в размере 300 рублей. 1

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля. 10

Наука Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут. 8

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 133

Футбол Гайч заявил о желании перейти в ЦСКА Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч заявил о желании перейти в московский ЦСКА.

Общество В России сообщили о возможном дефиците лекарств Москва, 15 июля 2020, 02:21 — REGNUM Примерно через три месяца в России могут начаться перебои в обеспечении населения лекарствами. 2