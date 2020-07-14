Шествие «Бессмертного полка», отмененное 9 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и запланированное на 26 июля, снова перенесут: акция может пройти 2 сентября.

с чего всё началось

Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая. Тогда же он назначил перенесенный с 9 мая парад Победы на 24 июня, но проводить в этот день еще и «Бессмертный полк» счел нереальным из-за невозможности обеспечить строгий режим безопасности.

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