Общество
ВедомостиШествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая. Тогда же он назначил перенесенный с 9 мая парад Победы на 24 июня, но проводить в этот день еще и «Бессмертный полк» счел нереальным из-за невозможности обеспечить строгий режим безопасности.
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с чего всё началось
Шествие «Бессмертного полка», отмененное 9 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и запланированное на 26 июля, снова перенесут: акция может пройти 2 сентября.Ведомостивчера в 17:51
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Здоровье
Вторая волна пандемии в Британии может унести жизни 120 тыс. человек
Группа из 37 экспертов британской Академии медицинских наук опубликовала доклад, в котором заявила, что в результате второй волны коронавируса в стране могут погибнуть 120 тысяч человек.
Live24 вчера в 14:17
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
Технологии
Playstation 5 появилась в Amazon
Evo-rus.com вчера в 23:58
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
REGNUM вчера в 22:50
Общество
«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину новую стратегию компании: в 2028 г. «Аэрофлот» с «дочками» выйдет на пассажиропоток 130 млн человек, в том числе 55–65 млн из них будет перевозить его лоукостер «Победа».
Ведомости вчера в 17:47
Футбол
Алексей Миранчук признался, что хотел бы уехать из РПЛ
Лидер «Локомотива», игрок сборной России Алексей Миранчук признался, что хотел выступать в зарубежном чемпионате.
BetOn 00:44
Общество
«Касперский»: мошенники в Сети стали предлагать социальные выплаты
Мошеннические схемы с использованием сети Интернет стали строиться вокруг получения разного рода дополнительных выплат, социальной помощи, пособий, страховых взносов, 15 июля сообщает РБК.
ИА Красная Весна 00:55
Политика
Китай раскритиковал США за позицию по Южно-Китайскому морю
Власти КНР раскритиковали госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря, информирует ТАСС.
Страна Советов on-line вчера в 08:00
Происшествия
Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
BFM.ru вчера в 08:12
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 13 июля в 08:53
Здоровье
Губернатор потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима
«Саратовская область, как и большинство регионов, застряла на одних и тех же цифрах по причине ослабления контроля за соблюдением санитарных норм», - резюмировал Радаев.
Регион 64 вчера в 11:20
Футбол
ЦСКА интересуется нападающим «Фамаликау» Мартинесом
Контракт Мартинеса с "Фамаликау" рассчитан до конца 2022 года.
Soccer.ru вчера в 12:02
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа 13 июля в 04:36
Культура
Известный журналист Андрей Лошак стал героем передачи Дудя
Юрию гость рассказал о своем ремесле, творческих проектах и, конечно же, зарплате Героем известной передачи "вДудь" Юрия Дудя стал журналист Андрей Лошак.
Толк вчера в 11:14
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости 13 июля в 19:46
Армия и оружие
Генерал США предложил объявить России полномасштабную войну
«В США очевидно считают, что каждый отставной генерал может запросто угрожать России войной, не осознавая, что если Россия захочет помочь «Талибам», то потери США возрастут в десятки и даже сотни раз», - отмечает специалист.
Avia.pro вчера в 20:01
Автоспорт
Racing Point может освободить место для Феттеля до 31 июля
Autosport.com.ru вчера в 13:12
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Политика
Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»
Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru вчера в 23:11
Политика
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах
Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов.
Российская газета вчера в 13:04
Спорт
Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги
Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru 13 июля в 10:55
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01
Игры
Консольная игра Death Stranding вышла на ПК
Разработчики игрового хита Death Stranding адаптировали популярную японскую игру для персональных компьютеров.
Общественная служба новостей вчера в 20:29
Здоровье
235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 13 июля в 02:10
Здоровье
Россиянам посоветовали навсегда привыкнуть к маскам
Россиянам посоветовали привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний.
Lenta.ru вчера в 23:49
Футбол
Гайч заявил о желании перейти в ЦСКА
Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч заявил о желании перейти в московский ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 19:20
Общество
Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте
Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова.
URA.Ru вчера в 03:51
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС 13 июля в 12:28
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 начал получать прошивку с MIUI 12 на базе Android 11
Сегодня компания начала распространять среди пользователей этих устройств в Китае прошивку на базе Android 11 Beta с оболочкой MIUI 12. gizmochina.com Это довольно неожиданно, поскольку никаких предпосылок к тому, что компания добавит в тестовую прошивку свою фирменную оболочку, не было.
3DNews вчера в 15:07