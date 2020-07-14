Общество
Газета.RuШествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
В России могут перенести на 2 сентября традиционное шествие "Бессмертного полка", сообщают СМИ. Ранее акцию уже переносили из-за пандемии коронавируса с 9 мая на 26 июля, но сейчас и эта дата под вопросом. В этом году "Бессмертный полк" пока проходил только в онлайн-формате.
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Мы знаем о предыдущей инициативе главы государства. Мне неизвестно о каких-то его новых предложениях в этой связи. Если таковые будут, то президент их озвучит.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 05:31
с чего всё началось
Шествие «Бессмертного полка», отмененное 9 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и запланированное на 26 июля, снова перенесут: акция может пройти 2 сентября.Ведомостивчера в 17:51
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Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Российская газета 06:16
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
Футбол
Тренер призвал игроков «Локомотива» купить квартиру семье Самохвалова
Тренер академии московского "Локомотива" Игорь Дрыков призвал игроков основного состава команды перечислить деньги на приобретение квартиры для семьи футболиста "Казанки" Иннокентия Самохвалова, который умер в апреле.
РИА Новости 05:00
Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
Политика
В Баку демонстранты ворвались в здание парламента
Lenta.ru вчера в 20:58
Спорт
Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси
16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru 04:32
Происшествия
Раскрыто мошенничество на 20 млн рублей при ремонте Аничкова дворца
Санкт-Петербург, 15 июля 2020, 09:39 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга раскрыла мошенничество на 20 млн рублей при ремонте помещений Аничкова дворца, где располагается городской Дворец творчества юных.
REGNUM 02:39
Общество
Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали
Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 04:02
Наука
В США прошли очередные испытания «беспилотника с пилотом» Firebird
Пилотируемый вариант Firebird В США прошли очередные испытания перспективного опционально пилотируемого самолета-разведчика Firebird (Огненная птица).
Военное обозрение 06:31
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Киберспорт
PES переходит на Unreal Engine, но в этом году симулятор берёт перерыв
Разработчики трудятся над симулятором для следующего поколения консолей, однако для достижения желаемого качества и изучения новых возможностей команда решила взять перерыв на год.
Игромания.ру 05:27
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Гоша Куценко, являющийся знаменитым российским актером, выступит в составе обновленного коллектива в постановке Андрея Кончаловского.
CT news вчера в 10:45
Армия и оружие
Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписали в Петербурге
Приемный акт первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 подписали на Судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает источник с места событий.
Взгляд.ру 06:48
Шоу-бизнес
Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта
Одной из сенсаций в шоу-бизнесе стало преображение российского продюсера Максима Фадеева, который сбросил практически 100 килограмм лишнего веса.
CT news 06:39
Экономика
Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:46
Политика
В Бундестаге ответили на обвинения Германии в предательстве ЕС
Ранее американская газета The Wall Street Journal обвинила Германию в том, что она своим участием в проекте газопровода «Северный поток – 2» поставила собственные экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза.
Взгляд.ру 06:58
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Происшествия
Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя
Басманный суд Москвы в среду арестовал Владимира Мамиконяна, обвиняемого в том, что он напоил и ограбил прохожего, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 06:25
Наука
Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID
В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК вчера в 20:00
Политика
Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
Политика
Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге
Китай намерен ввести ответные санкции против США после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал указ о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге.
РБК 00:23
Происшествия
Иван Голунов требует 5 млн рублей с задержавших его полицейских
Бывшие сотрудники полиции, которые летом прошлого года задержали в Москве журналиста «Медузы» Ивана Голунова, стали ответчиком по иску на 5 млн рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 07:05
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова считает себя «балериной всея Руси»
Балерина Анастасия Волочкова очень часто публикует на своей страничке в «Инстаграме» философские мысли.
CT news 02:49
Экономика
Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса
Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54