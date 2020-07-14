Общество

Газета.RuГазета.RuШествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

В России могут перенести на 2 сентября традиционное шествие "Бессмертного полка", сообщают СМИ. Ранее акцию уже переносили из-за пандемии коронавируса с 9 мая на 26 июля, но сейчас и эта дата под вопросом. В этом году "Бессмертный полк" пока проходил только в онлайн-формате.
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Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Шествие «Бессмертного полка», отмененное 9 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и запланированное на 26 июля, снова перенесут: акция может пройти 2 сентября.
Ведомостивчера в 17:51

Подробнее о событии

Песков прокомментировал возможность переноса «Бессмертного полка»

RT на русском05:29

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Газета.Ru06:30

Кремль отреагировал на данные о переносе «Бессмертного полка»

Lenta.ru06:20

В штабе «Бессмертного полка» подтвердили возможность переноса акции на сентябрь

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Решение о дате проведения акции «Бессмертный полк» примут 16 июля

ТАСС06:00

В Кремле ответили на сообщения о переносе шествия «Бессмертного полка»

РИА Новости07:23

В «Бессмертном полку» назвали возможные осенние даты переноса шествия

РБК06:29
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В «Уфе» зафиксировано два новых случая коронавируса

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Политика

Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж

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Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

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Политика

Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений

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Футбол

Арбитр ударил футболиста во время матча команд ПФЛ в Москве

Во время товарищеского футбольного матча между московским "Сахалинцем" и махачкалинским "Легионом" произошел скандальный эпизод с участием ассистента главного арбитра.
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Общество

Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России улучшается, однако подобное не означает, что нужно расслабляться.
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Политика

Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным

Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным. Он отметил, что это была воля 83 млн граждан Турции.
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Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
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Общество

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В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело

«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
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Политика

Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу

В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
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В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

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Хусаинов считает, что российские судьи намеренно принимают решения не в пользу «Спартака»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением по поводу работы российских судей в матчах московского «Спартака» в нынешнем сезоне.
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Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»

В результате демон вступит в борьбу за свою привычную жизнь. Пятый сезон будет опубликован 21 августа.
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Новак поддержал планы сокращения добычи странами ОПЕК+ в августе

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что планы незначительно уменьшить обязательства по сокращению добычи ОПЕК+ в августе с 9,7 млн баррелей в сутки до 7,7 млн полностью соответствуют ситуации на рынке.
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В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
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Шоу-бизнес

Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Илья Авербух подтвердил роман со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.
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Acronis купила компанию по защите от утечек данных DeviceLock

Компания DeviceLock разрабатывает программное обеспечение для защиты от утечек данных и доступа к устройствам, используемых в корпоративной среде.
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ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

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Все опасные симптомы инфекции коронавируса SARS-CoV-2 установлены

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ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж

Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
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Экономика

Дивидендный гэп «Газпрома» может остаться незакрытым

Акции "Газпрома" сегодня открылись гэпом вниз на 6%. Это дивидендный гэп - вчера акции включали рекордные дивиденды, которые компания заплатит за прошлый год.
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Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки

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