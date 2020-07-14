Общество

Газета.RuГазета.RuШествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

В России могут перенести на 2 сентября традиционное шествие "Бессмертного полка", сообщают СМИ. Ранее акцию уже переносили из-за пандемии коронавируса с 9 мая на 26 июля, но сейчас и эта дата под вопросом. В этом году "Бессмертный полк" пока проходил только в онлайн-формате.
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Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Шествие «Бессмертного полка», отмененное 9 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и запланированное на 26 июля, снова перенесут: акция может пройти 2 сентября.
Ведомостивчера в 17:51

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Песков прокомментировал возможность переноса «Бессмертного полка»

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В Кремле ответили на сообщения о переносе шествия «Бессмертного полка»

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ТАСС06:00

В «Бессмертном полку» назвали возможные осенние даты переноса шествия

РБК06:29

Кремль отреагировал на данные о переносе «Бессмертного полка»

Lenta.ru06:20
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Мишустин заявил о прохождении пика коронавируса в России

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о прохождении пика распространения коронавируса в России.
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Московский Комсомолец вчера в 03:49
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Независимая газета 07:32
Происшествия

Заместителю директора «Почты России» предъявили обвинение

Заместителю директора "Почты России" по информационным технологиям Сергею Емельченко предъявили обвинение.
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RT на русском вчера в 14:55
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Происшествия

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Происшествия

СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами

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Газета.Ru 07:44
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В Екатеринбурге ждут прилета министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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Общество

Спрогнозирована численность населения в мире к 2100 году

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Общество

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила о причинах своего ухода из британской королевской семьи.
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Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
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РИА Новости 06:25
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Технологии

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Основанная Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым международная компания Acronis объявила о приобретении DeviceLock — разработчика программного обеспечения защиты от утечек данных и контроля доступа к устройствам, используемого в коммерческих, государственных и образовательных организациях по всему миру.
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Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
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В Белоруссии задержаны более 250 человек за участие в акциях протеста

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Наука

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Экономика

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В Краснодарском крае за сутки выявили 65 больных коронавирусной инфекцией. Всего в крае за время эпидемии COVID-19 заболели 6912 человек.
СочиСтрим 04:02
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Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж

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Энергетика

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"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей.
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Здоровье

Минздрав: коронавирус может повышать уровень сахара в крови

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Суд арестовал омского пенсионера, который отрицал распад СССР

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