Шествие «Бессмертного полка», отмененное 9 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и запланированное на 26 июля, снова перенесут: акция может пройти 2 сентября.

с чего всё началось

В России могут перенести на 2 сентября традиционное шествие "Бессмертного полка", сообщают СМИ. Ранее акцию уже переносили из-за пандемии коронавируса с 9 мая на 26 июля, но сейчас и эта дата под вопросом. В этом году "Бессмертный полк" пока проходил только в онлайн-формате.

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

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