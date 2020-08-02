Общество

Lenta.ruLenta.ruШествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось

В Хабаровске впервые за 22 дня не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала.
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Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось

В Хабаровске впервые за 22 дня митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости01:13

Подробнее о событии

В Хабаровске не состоялось шествие в поддержку Фургала

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Прервалась серия митингов в поддержку Фургала

Вести.Ru05:11
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В России с августа начнут выплачивать новое пособие

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