Общество
Lenta.ruШествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
В Хабаровске впервые за 22 дня не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала.
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В Хабаровске впервые за 22 дня митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает корреспондент РИА Новости.РИА Новости01:13
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Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
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