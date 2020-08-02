В Хабаровске впервые за 22 дня митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает корреспондент РИА Новости.

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В Хабаровске впервые за 22 дня не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала.

Шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось

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