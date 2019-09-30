Футбол
Sport24.ruШевченко может сменить Джампаоло на посту главного тренера «Милана»
Руководство «Милана» рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера своего бывшего футболиста Андрея Шевченко. Клуб не спешит с решением, чтобы не допустить ошибку. Шевченко провел в составе миланской команды 9 сезонов, на его счету 322 матча и 175 голов.
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Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Армия и оружие
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М
Как писал «Коммерсантъ», в 2018–2019 году планировалось заказать 30 танков Т-90М, десять из которых были машинами новой постройки, а еще 20 — танками из парка российской армии, которые собирались модернизировать до уровня Т-90М.
РБК 19:21
Общество
Конференцию против расизма в Шотландии признали расистской
В Шотландии Эдинбургский университет организовал скандальное мероприятие для борьбы с расизмом.
РЕН ТВ 01:38
Общество
Названы регионы, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни
Регионы Северного Кавказа третий год подряд лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, в аутсайдерах – Дальний Восток и Крайний Север, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости 19:26
Футбол
Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа
Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.
Спорт-Экспресс вчера в 22:14
Политика
Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Интерфакс 15:21
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему российский министр иностранных дел Сергей Лавров не отказался от визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, хотя ранее США не выдали визы части российской делегации.
RT на русском 18:44
Экономика
В Генпрокуратуре констатировали рост преступности в 49 регионах РФ
В Генпрокуратуре уточнили, что рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, в то же время в 36 регионах ситуация улучшилась, там зафиксировано снижение показателей.
Российская газета 27 сентября в 08:28
Политика
Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым
Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.
iReactor вчера в 17:28
Общество
Резкое похолодание и снег ожидаются в Приморье
Kursk.com вчера в 11:44
Политика
Путин поедет в Париж на похороны Жака Ширака
Красная весна вчера в 10:03
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Авто
В Сети показали рендеры новой «Оки» за 300 тысяч рублей
32CARS.ru 07:10
Политика
Помощник Зеленского заявил о стабильности отношений с Францией и ФРГ
Отношения Украины с Германией и Францией остались без изменений после обнародования стенограммы телефонной беседы украинского президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом.
Народные новости 18:38
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
Общество
Как прошёл митинг на проспекте Сахарова в Москве
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов уголовных дел, которые были возбуждены по итогам несогласованных протестов в столице.
RT на русском 12:48
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Футбол
«Нефтехимик» нанес «Торпедо» второе поражение в сезоне
Команда Сергея Игнашевича, потерпевшая второе поражение в сезоне, остается на первой строчке в таблице ФНЛ с 37 очками.
Sport24.ru 11:03
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов
Филипп Киркоров рассказал журналистам о том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок.
Телеканал 360° 14:52
Политика
Захарова высмеяла обвинения о причастности России к скандалу с Трампом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что РФ якобы причастна к скандалу вокруг разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Мойка78 27 сентября в 15:49
Шоу-бизнес
Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру 27 сентября в 11:39
Наука
Впервые измерена масса нейтрино
Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Naked Science 23 сентября в 02:01
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости вчера в 02:29
Футбол
«Ростов» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Вечерняя Москва вчера в 11:58
Гаджеты
В продажу поступили дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
27 сентября супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi появились в продаже на китайском рынке.
Газета DAILY 27 сентября в 15:07
Космос
США вернутся на Луну и колонизируют Марс с помощью Австралии
Космическое агентство NASA из США планирует вернуть астронавтом на Луну и начать проект по колонизации Марса.
Территория новостей 27 сентября в 01:01