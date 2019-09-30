Футбол

Sport24.ruSport24.ruШевченко может сменить Джампаоло на посту главного тренера «Милана»

Руководство «Милана» рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера своего бывшего футболиста Андрея Шевченко. Клуб не спешит с решением, чтобы не допустить ошибку. Шевченко провел в составе миланской команды 9 сезонов, на его счету 322 матча и 175 голов.
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