Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемШевченко может сменить сборную Украины на «Милан»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Шахтер», котоырй пройдет в Милане. По утверждению La Gazetta dello Sport Шевченко на матче встретится экс-одноклубниками по «Милану», которые сейчас руководят «россонери».
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