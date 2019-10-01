Футбол
Спорт день за днемШевченко может сменить сборную Украины на «Милан»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Шахтер», котоырй пройдет в Милане. По утверждению La Gazetta dello Sport Шевченко на матче встретится экс-одноклубниками по «Милану», которые сейчас руководят «россонери».
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Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК 11:45
Кино
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Утверждалось, что оба актера исполнят роль одного из самых популярных персонажей комиксов DC, но в разных временных промежутках.
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Футбол
«Ницца» расторгла контракт с футболистом, укравшим часы у одноклубника
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Футбол
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Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.
Известия 15:48
Общество
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В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Киберспорт
В Dota 2 добавили меню настроек аккаунта
Вечером 1 октября Valve выпустила патч для Dota 2, в которой добавила вкладку «аккаунт» в настройки для привязки номера мобильного телефона.
CyberSport.ru 16:27
Футбол
Сборная Грузии по регби устроила скандал из-за песни Валерия Меладзе
Актуальные Новости вчера в 08:40
Экономика
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Самый популярный интервьюер России Юрий Дудь выпустил очередной ролик: беседу с бывшим главой Российской экономической школы и главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Сергеем Гуриевым.
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Life.ru вчера в 11:28
Футбол
«Шахтер» вырвал победу у «Аталанты»
LiveSport.ru 14:51
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Найдена стандартная линейка для вселенского рассвета
Американский астрофизик нашел процесс, характеристики которого могут помочь исследовать Вселенную в эпоху появления первых звезд и галактик.
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Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
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Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
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Политика
В Госдуме опровергли информацию о приглашении Греты Тунберг
Госдума не планирует приглашать для выступления шведскую экоактивистку Грету Тунберг, депутат от ЛДПР Василий Власов не обладает такими полномочиями.
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Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
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Футбол
Два футболиста ФК«Ростов» вызваны в сборную России
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У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Век 11:22