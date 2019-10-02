Футбол
Спорт день за днемШевченко может сменить сборную Украины на «Милан»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Шахтер», котоырй пройдет в Милане. По утверждению La Gazetta dello Sport Шевченко на матче встретится экс-одноклубниками по «Милану», которые сейчас руководят «россонери».
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Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
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Двадцать пять военнослужащих стали жертвами нападений экстремистов на два военных лагеря. Судьба еще 60 военных еще не известна, пишет ТАСС.
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Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве
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Президент России Владимир Путин подписал закон о госсубсидиях отечественным виноделам и виноградарям.
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Аналитики агентства Bloomberg заявили о том, что глобальное потепление угрожает значительной части нефтедобычи России.
Дни24 вчера в 08:34
Футбол
Семин спрогнозировал победу «Атлетико» на Лиге чемпионов
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал итоги второго матча группового этапа "Лиги чемпионов", в котором его команда проиграла на своем поле мадридскому "Атлетико" (0:2).
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Тимошенко увидела в «формуле Штайнмайера» угрозу Украине
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала подписание участниками контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе "формулы Штайнмайера".
РЕН ТВ 16:22
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Последний запуск базовой версии ракеты «Рокот» намечен на 29 ноября
Ожидается, что в рамках последнего пуска ракета «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» выведет на орбиту космические аппараты связи «Гонец» № 24, № 25 и № 26.
RT на русском 18:22
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Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко
Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.
Чемпионат вчера в 03:15
Наука
Опровергнута связь рака с мясом
Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
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РБК вчера в 17:00
Гаджеты
Обнулить все подписки на Android стало возможно одним кликом
Владельцы смартфонов на Android получили возможность одним касанием обнулять все подписки в Google Play.
Телеканал 360° вчера в 13:14
Культура
Стало известно, где похоронят Марка Захарова
Марк Захаров ушёл из жизни в возрасте 85 лет. Причиной его смерти стало повторное воспаление лёгких.
Газета Кемерова 28 сентября в 22:04
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Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети
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Газета.Ru 15:37
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Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
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Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
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Противники «формулы Штайнмайера» устроили акцию у офиса Зеленского
Акция началась около 21:00 после брифинга Зеленского, который подтвердил согласование «формулы Штайнмайера» в Минске.
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Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
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Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписание Киевом формулы Штайнмайера приведёт к ослаблению, а затем и полному снятию антироссийских санкций, и призвал не допустить этого.
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