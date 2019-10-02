Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Шахтер», котоырй пройдет в Милане. По утверждению La Gazetta dello Sport Шевченко на матче встретится экс-одноклубниками по «Милану», которые сейчас руководят «россонери».

Шевченко может сменить сборную Украины на «Милан»

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