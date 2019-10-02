Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Шахтер», котоырй пройдет в Милане. По утверждению La Gazetta dello Sport Шевченко на матче встретится экс-одноклубниками по «Милану», которые сейчас руководят «россонери».

Шевченко может сменить сборную Украины на «Милан»

Политика Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку 25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.

Технологии Пользователи пожаловались на сбой в работе Facebook Пользователи соцсети Facebook в России и странах Европы столкнулись со сбоями в работе сайта в ночь на 1 октября, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Происшествия Во Владивостоке пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой "1 октября 2019 на конечной остановке на улице Сахалинская в трамвае неизвестный мужчина напал на кондуктора - женщину 1965 года рождения, нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся", - говорится в сообщении.

Происшествия В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Космос Дубай вводит виртуальные лицензии на ведение бизнеса Дубай вводит виртуальные лицензии на ведение бизнеса: они позволят инвесторам со всего мира проводить коммерческие операции без необходимости присутствия на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Политика На Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера» В центре Киева проходит митинг против согласования руководством страны «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на территории Донбасса.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Происшествия Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.

Наука Бактерии оказались способны менять форму, избегая антибиотиков Авторы использовали бактерии кишечной палочки, способные вызывать хроническую инфекцию мочевыводящих путей.

Шоу-бизнес Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.

Футбол Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос, кого из мира российского футбола он вызвал бы на дуэль.

Происшествия Режиссер «Счастливы вместе» прокомментировал арест Натальи Бочкаревой Режиссер популярного ситкома "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на крайне разнонаправленную информацию, по которой, согласно одной из версий, актриса шоу Наталья Бочкарева была задержана правоохранителями с кокаином.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко отмечает «экватор беременности» О своей беременности Анастасия Костенко объявила ещё месяц назад, как только закончился «этот жуткий токсикоз».

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк даст интервью о своем состоянии Концертный директор Анастасии Заворотнюк сообщил, что звезда даст интервью одному из федеральных телеканалов.

Политика Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Экономика В России уволенным чиновникам выплатят 5 млрд рублей Ранее Министерство финансов анонсировало сокращение государственных служащих, связанное с реформой госаппарата.

Экономика «Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Политика В Грузии зафиксировано рекордное снижение турпотока В международных аэропортах в Тбилиси и Батуми зафиксировали рекордное сокращение пассажиропотока за последние 10 лет, сообщила Заместитель генерального менеджера управляющей аэропортами компании TAV-Georgia Теа Закарадзе сообщила, что в международных аэропортах в Тбилиси и Батуми зафиксировано рекордное сокращение пассажиропотока за последнее десятилетие.

Шоу-бизнес Кети Топурия показала нового возлюбленного Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.

Здоровье Россиянка родила ребенка с опасным заболеванием от донора Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила ребенка с редким генетическим заболеванием, воспользовавшись услугами банка спермы.

Происшествия В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.