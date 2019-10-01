Футбол
Спорт день за днемШевченко может сменить сборную Украины на «Милан»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Шахтер», котоырй пройдет в Милане. По утверждению La Gazetta dello Sport Шевченко на матче встретится экс-одноклубниками по «Милану», которые сейчас руководят «россонери».
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:29, Вашингтон
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МИР 24 05:13
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Газета.Ru 29 сентября в 19:28
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Водители требуют от Volkswagen компенсацию
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