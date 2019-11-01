Футбол
Евро-футбол.руШевченко ответил на вопрос о Ракицком
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о защитнике «Зенита» Ярославе Ракицком. Напомним, Ракицкий перестал получать вызовы в сборную Украины после своего перехода из «Шахтёра» в «Зенит» в начале нынешнего года. В ноябре Ярослав заявил о завершении карьеры в сборной.
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Шевченко отказался говорить о Ракицком и не ставит перед Украиной задач на Евро
Спорт-Экспрессвчера в 14:06
Шевченко отказался говорить на тему Ракицкого после жеребьёвки Евро-2020
Bookmaker-ratings.ruвчера в 14:27
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