Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о защитнике «Зенита» Ярославе Ракицком. Напомним, Ракицкий перестал получать вызовы в сборную Украины после своего перехода из «Шахтёра» в «Зенит» в начале нынешнего года. В ноябре Ярослав заявил о завершении карьеры в сборной.

Шевченко ответил на вопрос о Ракицком

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