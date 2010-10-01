Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruШевченко рассказал, где хочет поработать после сборной Украины

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил о желании попробовать себя в клубном футболе. Обладатель Золотого мяча — 2004 выбирает Серию А. Легенда украинского футбола свои лучшие годы футбольной карьеры провел в «Милане», с которым выиграл чемпионат Италии и Лигу чемпионов.
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Андрей Шевченко: «После сборной Украины хотел бы возглавить итальянский клуб»

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Украинский футболист
Украинский футболист, игравший на позиции нападающего. Лучший бомбардир в истории сборной Украины. С 15 июля 2016 года - главный тренер сборной Украины.
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