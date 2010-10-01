Футбол
Bookmaker-ratings.ruШевченко рассказал, где хочет поработать после сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил о желании попробовать себя в клубном футболе. Обладатель Золотого мяча — 2004 выбирает Серию А. Легенда украинского футбола свои лучшие годы футбольной карьеры провел в «Милане», с которым выиграл чемпионат Италии и Лигу чемпионов.
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Политика
СМИ узнали детали американских санкций против «Северного потока-2»
Санкции властей США против газового проекта России "Северный поток-2" могут коснуться компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rigths Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X подешевел на треть
Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.
Общество
Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту
Владимир Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод, по которому топливо с месторождений Восточной Сибири пойдет на внутренний рынок и на экспорт в Китай.
Общество
В России станет обязательным маркировать духи и шины с 1 декабря
В России с 1 декабря вступает в силу обязательная маркировка духов, шин, фотокамер, а также некоторых предметов одежды и постельного белья.
Политика
Трампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»
Президент США Дональд Трамп разозлился из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО».
Политика
Аваков резко ответил Володину на слова о распаде Украины
Слова о возможном распаде Украины из-за национализма указывают на «истинные устремления» России.
Финансы
После дивидендного гэпа «Северсталь» может расти в зону «двойной вершины»
Новости, кстати, были все достаточно неплохие по Америке. Вчера Америка отдыхала, ее не было.
Происшествия
Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Забайкалье
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур по погибшим в аварии с рейсовым автобусом в Сретенском районе.
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
Армия и оружие
РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Общество
В минимущества Челябинской области сменился руководитель
Предыдущий министр имущества Челябинской области станет начальником ОГУП «Областной центр технической инвентаризации по Челябинской области».
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве
Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой
Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала пикантную фотографию из бани
Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками Instagram пикантной фотографией.
Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Экономика
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре рухнул до минимума с мая 2009 года
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре 2019 года рухнул до 45,6 пункта с 47,2 пункта в октябре, оказавшись на минимуме с мая 2009 года, согласно исследованию IHS Markit.
Общество
Вильфанд пообещал россиянам «пятнистые» осадки в декабре
В декабре Россию ожидают неравномерные, «пятнистые» осадки. Об этом рассказал и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Минпромторг предложил обсудить вопрос о запрете детского шампанского
Министерство промышленности и торговли РФ намерено обсудить с профильными ведомствами, представителями бизнеса и экспертами инициативу об ограничении розничной продажи детского шампанского.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Кино
В прокат вышел фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо», является единственным вратарем, который был удостоен «Золотого мяча».
Общество
ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
Банк России решил вернуться к вопросу о создании межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства банковских клиентов для отслеживания сомнительных операций: регулятор перезапускает проект, а в декабре на базе созданной ЦБ ассоциации «Финтех» должна пройти установочная встреча по этой теме, рассказали РБК два источника в банках из топ-20.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.