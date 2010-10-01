Футбол
Bookmaker-ratings.ruШевченко рассказал, где хочет поработать после сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил о желании попробовать себя в клубном футболе. Обладатель Золотого мяча — 2004 выбирает Серию А. Легенда украинского футбола свои лучшие годы футбольной карьеры провел в «Милане», с которым выиграл чемпионат Италии и Лигу чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Политика
Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности «принять пару российских областей».
Экономика
Таджикистан может остаться без денежных переводов из России
Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Кино
Опубликован первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
В новом юбилейном фильме рассказывается о Бонде, который оставил оперативную службу и ведет спокойную жизнь на Ямайке.
Наука
«Супермен в лаборатории точно не помешал бы»
На одной из выставок Росатома показывали батарейку на основе радиационных технологий, срок службы которой примерно соизмерим с жизнью человека.
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» покинула столицу после угроз в адрес сына
"Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина, ставшая всемирно известной из-за брака и скандального развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V, обратилась в полицию по факту угроз в адрес ее сына.
Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
Политика
Кремль раскрыл детали встречи Путина и Зеленского
Кремль подтвердил намерение провести в Париже двустороннюю встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Шоу-бизнес
Михаил Терехин признался, что пользовался Ксенией Бородиной
Терехин впервые признался, что на финальном этапе их с Бородиной отношений он в буквальном смысле пользовался Ксенией, а реальных чувств по отношению к ней уже не испытывал.
Экономика
Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет
Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
Происшествия
Семьи погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат компенсации
Здоровье
Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты
Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты Медики написали обращение, в котором рассказали, что руководство больницы не соблюдает «майские указы».
Политика
Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты могут помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Происшествия
В Петербурге два сотрудника автосалона угнали 18 машин с работы
На севере Петербурга из автосалона по улице Оптиков пропали 18 автомобилей.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следователя СК
Басманный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу журналиста Meduza Ивана Голунова на бездействие следователя СК РФ по сообщению о совершении преступлении в отношении журналиста сотрудниками полиции.
Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Происшествия
Уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС Кузбасса передали в суд
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя Вишня».
Кино
Появились новые кадры со съемочной площадки «Аватара 2»
Премьера фильма назначена на 17 декабря 2021 года. Создатели второй части "Аватара" опубликовали в сети новые кадры со съемочной площадки.
Общество
Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Политика
Эксперт рассказал о сокращении украинского экспорта оружия
Происшествия
Очевидцы сняли видео с тигром, сопровождавшим машину под Хабаровском
Специалисты центра "Амурский тигр" проверяют место выхода тигра на дорогу в районе Змеиной сопки под Хабаровском, хищника запечатлели на видео очевидцы, сообщает центр.
Происшествия
Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса в Забайкалье
Общество
Росстат назвал регионы с самой тяжелой ситуацией на рынке труда
Северная Осетия была тогда пятой среди регионов с наихудшей ситуацией на рынке труда, ее опережали Карачаево-Черкесия, Тува, Дагестан и Республика Алтай.