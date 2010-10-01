Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил о желании попробовать себя в клубном футболе. Обладатель Золотого мяча — 2004 выбирает Серию А. Легенда украинского футбола свои лучшие годы футбольной карьеры провел в «Милане», с которым выиграл чемпионат Италии и Лигу чемпионов.

Шевченко рассказал, где хочет поработать после сборной Украины

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