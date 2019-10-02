Футбол

ProstoProSportProstoProSportШевченко согласился возглавить «Милан»

Сообщается, что сам Шевченко дал принципиальное согласие возглавить "Милан", но поставил условие, что сначала он должен завершить со сборной Украины отборочный цикл к чемпионату Европы-2020, где национальная команда под его руководством лидирует в группе с Португалией и Бельгией.
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