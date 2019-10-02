Футбол
ProstoProSportШевченко согласился возглавить «Милан»
Сообщается, что сам Шевченко дал принципиальное согласие возглавить "Милан", но поставил условие, что сначала он должен завершить со сборной Украины отборочный цикл к чемпионату Европы-2020, где национальная команда под его руководством лидирует в группе с Португалией и Бельгией.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс вчера в 15:35
Политика
В ДНР и ЛНР прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера
30 сентября главы МИД ДНР и ЛНР выражали надежду, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера на встрече группы 1 октября.
RT на русском 01:00
Происшествия
Во Владивостоке арматурой насмерть забили кондуктора трамвая
Смерть женщины, работавшей кондуктором в трамвае, наступила в результате побоев, нанесённых ей металлическим прутом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:04
Футбол
Слуцкий показал «обычное голландское утро» и стал любимцем фанатов
Lenta.ru вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru вчера в 09:25
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 30 сентября в 09:13
Космос
Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой
В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 30 сентября в 09:00
Происшествия
Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
Вести.Ru 30 сентября в 08:25
Политика
В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17
В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском вчера в 16:53
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Энергетика
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
РИА Новости вчера в 11:13
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК вчера в 14:47
Происшествия
Путин уволил главного следователя новосибирской полиции
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности главного следователя ГУ МВД России по Новосибирской области Андрея Неупокоева.
Om1.ru 00:16
Общество
В Нью-Йорке запретили использовать термин «нелегальный мигрант»
Власти Нью-Йорка запретили использование термина "нелегальный мигрант" (illegal alien) в случаях, когда он используется для унижения или травли человека, сообщает CNN.
DP.RU вчера в 08:03
Политика
Владимир и Елена Зеленские встретились с Томом Крузом в Киеве
Владимир и Елена Зеленские встретились с Томом Крузом — актер приехал в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины съемки нового проекта.
Salt Mag вчера в 11:40
Авто
Skoda вернётся к выпуску дешёвых автомобилей
Колёса.ru вчера в 05:36
Общество
Чиновники пострадавших от паводка районов получат премии на 336 млн
Ruposters.ru вчера в 01:40
Культура
Малахов попросил прощения на киргизском языке в «Прямом эфире»
ФедералПресс 00:46
Авто
Первая Лада с вариатором: большой тест-драйв
Довольная собой, семья отправилась дальше по парковке и загрузилась в насмерть заезженный хэтчбек Opel Astra первого поколения.
За рулем вчера в 23:01
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Гаджеты
IPhone 11 получил функцию Deep Fusion с iOS 13.2. Теперь фотографии станут еще лучше
Суть работы технологии заключается в том, что еще до того, как вы нажмете на кнопку затвора, камера уже сделает четыре снимка.
iXBT.com вчера в 23:57
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Происшествия
В Екатеринбурге суд продлил арест виновнику массового ДТП с погибшими
Водителю Kia Rio, который устроил четвертого августа массовое ДТП в центре Екатеринбурга и стал виновником гибели двух человеку, сегодня продлили арест еще на четыре месяца.
Российская газета вчера в 07:42
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Армия и оружие
Япония выразила протест КНДР после запуска ракет
Интерфакс вчера в 21:36
Общество
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
Здоровье
Врач назвала неожиданную причину головной боли
Вероятность "заполучить" головную боль спазматического характера в холодное время года возрастает, поскольку зачастую причины такого плохого самочувствия кроются в том, что человек банально замерз, пишет "Российская газета".
РЕН ТВ 00:45
Футбол
Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11