Футбол

ProstoProSportProstoProSportШевченко согласился возглавить «Милан»

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко уже в ноябре может возглавить итальянский "Милан", легендой которого является, сообщает Tutto Mercato.
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По информации Tuttomercatoweb
, 43-летний специалист готов приступить к работе в итальянском клубе не ранее ноября, когда сборная Украины завершит отборочный цикл к чемпионату Европы 2020 года.
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