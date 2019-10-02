с чего всё началось

Главный тренер сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский клуб, если его руководство решит уволить Марко Джампаоло. Об этом сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери. При этом Шевченко выставил несколько условий.

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Здоровье В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39% у мужчин и 36% у женщин, "при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", подчеркивается в исследовании.

Экономика «Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.

Политика В Донбассе отреагировали на подписание Киевом «формулы Штайнмайера» Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках.

Политика Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика Сергею Чемезову присвоено звание Героя России Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.

Авто Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.

Общество «Росконтроль» назвал опасные для здоровья куриные крылья Названы марки популярных куриных крыльев, которые могут быть опасными для здоровья.

Происшествия Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.

Экономика Дания задумалась. «Северный поток-2» может пойти в обход В Министерстве энергетики России надеются, что, хотя Дания и задерживает выдачу разрешения на строительство "Северного потока — 2", проект будет реализован по запланированному маршруту.

Происшествия В Белгороде полицейский выстрелил в подозреваемого Вооружённый ножами подозреваемый пытался напасть на полицейского, которому пришлось выстрелить в ответ, проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Транспорт Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" – планируется открыть 3 октября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Происшествия В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой.

Общество Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Общество Роскачество дало рекомендации по использованию пластиковой упаковки Пластик является одним из самых распространенных материалов для упаковки продукции, в том числе пищевой, его безопасность должна быть подтверждена техническим регламентом, но чтобы избежать ущерба для здоровья, не менее важно правильно его использовать, говорится в сообщении Роскачества.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.