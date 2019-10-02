Футбол

Sport24.ruSport24.ruШевченко согласился возглавить «Милан» при двух условиях

Главный тренер сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский клуб, если его руководство решит уволить Марко Джампаоло. Об этом сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери. При этом Шевченко выставил несколько условий.
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с чего всё началось
Издание Gazzetta dello Sport сообщает
, что Шевченко — один из возможных кандидатов на пост тренера «Милана», если из команды уволят нынешнего главного тренера Марко Джампаоло.
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