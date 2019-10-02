Футбол
Sport24.ruШевченко согласился возглавить «Милан» при двух условиях
Главный тренер сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский клуб, если его руководство решит уволить Марко Джампаоло. Об этом сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери. При этом Шевченко выставил несколько условий.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Издание Gazzetta dello Sport сообщает, что Шевченко — один из возможных кандидатов на пост тренера «Милана», если из команды уволят нынешнего главного тренера Марко Джампаоло.Украина.рувчера в 05:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Происшествия
Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове
REGNUM вчера в 11:04
Футбол
Слуцкий показал «обычное голландское утро» и стал любимцем фанатов
Lenta.ru вчера в 11:47
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Здоровье
В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить
Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39% у мужчин и 36% у женщин, "при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", подчеркивается в исследовании.
ТАСС вчера в 06:51
Экономика
«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК
Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 20:22
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге
Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.
РБК 03:06
Культура
Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
Российская газета 02:41
Политика
В Донбассе отреагировали на подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках.
Lenta.ru 03:05
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 15:35
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
Автоновости дня 30 сентября в 22:46
Общество
«Росконтроль» назвал опасные для здоровья куриные крылья
Названы марки популярных куриных крыльев, которые могут быть опасными для здоровья.
Известия 02:04
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Экономика
Дания задумалась. «Северный поток-2» может пойти в обход
В Министерстве энергетики России надеются, что, хотя Дания и задерживает выдачу разрешения на строительство "Северного потока — 2", проект будет реализован по запланированному маршруту.
Вести.Ru 03:12
Армия и оружие
Эрдоган: Турция сама создаст зону безопасности на севере Сирии
Дума ТВ вчера в 10:39
Футбол
«Локомотив» уступил испанскому «Атлетико» в матче ЛЧ
News.ru вчера в 16:54
Происшествия
В Белгороде полицейский выстрелил в подозреваемого
Вооружённый ножами подозреваемый пытался напасть на полицейского, которому пришлось выстрелить в ответ, проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
REGNUM 03:17
Транспорт
Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" – планируется открыть 3 октября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 02:00
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
Происшествия
В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир
В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой.
REGNUM вчера в 22:49
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 30 сентября в 09:13
Кино
Netflix опубликовала трейлер своего самого дорогого боевика
REGNUM вчера в 16:38
Футбол
Сэйв голкипера «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в седьмом туре АПЛ
Сэйв голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа признан лучшим в седьмом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru вчера в 10:57
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru 03:00
Общество
Роскачество дало рекомендации по использованию пластиковой упаковки
Пластик является одним из самых распространенных материалов для упаковки продукции, в том числе пищевой, его безопасность должна быть подтверждена техническим регламентом, но чтобы избежать ущерба для здоровья, не менее важно правильно его использовать, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:15
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 30 сентября в 13:15
Происшествия
В Туве пропал подросток, ушедший в тайгу за шишками
РИА Новости вчера в 23:18
Происшествия
Путин уволил главного следователя новосибирской полиции
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности главного следователя ГУ МВД России по Новосибирской области Андрея Неупокоева.
Om1.ru 00:16