с чего всё началось

Главный тренер сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский клуб, если его руководство решит уволить Марко Джампаоло. Об этом сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери. При этом Шевченко выставил несколько условий.

Шевченко согласился возглавить «Милан» при двух условиях

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